14. emerytura. Senat chce wyższego kryterium dochodowego

Ustawa wprowadzająca 14. emeryturę na stałe trafiła w czwartek pod obrady Senatu. Senatorowie przyjęli ją, ale wprowadzając szereg poprawek. Za przyjęciem ustawy głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Senackie poprawki

Wśród senackich poprawek znalazło się m.in. zwiększenie kwoty 14. emerytury do 120 proc. najniższego świadczenia. Senat chce także, by kryterium dochodowe uległo zwiększeniu do 3900 złotych.

Senat chce także zmian w zakresie terminów wypłat. Według przyjętej ustawy decyzję co roku ma podejmować rząd, przez odpowiednie rozporządzenie. Zdaniem Senatu, powinien nad tym głosować parlament.

14. emerytura na stałe

Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości: – kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł; – kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Stąd też, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

