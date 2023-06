Morawiecki w Turowie: Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, Polska jest miss świata

Premier Mateusz Morawiecki przemawiał podczas wiecu Zjednoczonej Prawicy pod elektrownią i kopalnią w Turowie. Szef rządu mówił nie tylko o sprawach gospodarczych, ale odniósł się także do sytuacji w Rosji.

– My jesteśmy z ludźmi pracy, z Solidarnością, z tą z 80. roku i z tą z dzisiaj, bo jest jedna Solidarność – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Polska jest miss świata

– Rozpoczynamy wielki marsz ku kontynuacji, ku wielkiej, bezpiecznej, bogatej Polsce. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, Polska jest miss świata. Dlatego zasługuje na dobrego gospodarza, który nie zostawia ludzi samym sobie w czasie gdy jest piękna pogoda, ale także gdy zbierają się czarne chmury – powiedział szef rządu.

– Jesteśmy z ludźmi w każdym czasie, zwłaszcza ze słabszymi, zwłaszcza z tymi, którzy pomocy potrzebują. Państwo silne dla słabszych, a zdecydowane, mocne i poskramiające tych, którzy, jak liberałowie lubią żerować na tkance społecznej – powiedział premier.

Premier o sytuacji w Rosji

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do słów przewodniczącego PO Donalda Tuska, który na wiecu we Wrocławiu.

– Każdy, kto dzisiaj, kiedy wojna jest u naszych granic, kiedy w Rosji rozpoczyna się wojna domowa, każdy kto wypowiada w tym czasie taką cywilną wojnę Unii Europejskiej i Zachodowi, podnosi rękę na najbardziej żywotne interesy naszej ojczyzny – powiedział Donald Tusk.

– Gdy cała PO jeszcze spała, my rozmawialiśmy już z przywódcami państw zachodnich o tym, co dzieje się w Rosji. Tak jak i przed wybuchem wojny w Ukrainie działaliśmy wyprzedzająco, tak i teraz monitorujemy sytuację. Rozmawiałem z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej, jesteśmy w kontakcie z Amerykanami – powiedział premier, odpowiadając na słowa Donalda Tuska.

Premier o Polakach wracających z emigracji

– Te wyzwania są ogromne, bo to nie tylko to, co za granicą. Przypomnijcie sobie, zmora III Rzeczypospolitej, ogromne bezrobocie balcerowiczowskie i potem jego ucznia – Donalda Tuska. Przypomnijcie sobie pracę za 5 zł za godzinę, umowy śmieciowe, wielką emigrację, pracę za granicą – na szparagach pod Berlinem, czy na zmywakach w Londynie. Dzisiaj Polacy wreszcie zaczęli wracać, pierwszy raz w historii od 200 lat – powiedział premier.

Czytaj też:

Kaczyński w Turowie: Nikt nie będzie za nas decydował, kto ma w Polsce pracować, a kto ma być bezrobotnyCzytaj też:

Sąd podtrzymał decyzję ws. Turowa. PGE: Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska