Kredyt 2 proc. już dostępny. „W ciągu kilku godzin zainteresowało się 12 tys. osób”

Od poniedziałku 3 lipca można składać wnioski o rządową dopłatę do kredytu w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc”. – 12 tys. osób w jakiejś formie zainteresowało się tym kredytem. To świadczy o tym, że była ogromna potrzeba i trafiliśmy w punkt – powiedział na antenie Polsat News minister rozwoju Waldemar Buda.

„Dostępny dla każdego”

Minister zaznaczył, że w programie kredytu mieszkaniowego na 2 proc. nie ma limitów, co oznacza, że skorzystać z niego będzie mógł każdy, kto spełnia warunki zapisane w ustawie.

– Życzę sobie jak najwięcej, dostosujemy budżet do zgłoszonych osób, ile będzie tyle obsłużymy, tyle tych kredytów udzielimy – powiedział Buda i dodał, że program wprowadzany jest w „najlepszym możliwym momencie”, bo wpłynie na wzrost popytu na mieszkanie i tym samym, zdaniem ministra, nie dopuści do wzrostu cen na krajowym rynku.

Bezpieczny kredyt 2 proc.

„Bezpieczny kredyt 2 proc”. może zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Jeśli o kredyt starają się małżonkowie, warunek wieku musi spełniać jeden z partnerów. Kredyt może być udzielony wyłącznie na pierwsze mieszkanie, więc o dopłatę nie może ubiegać się osoba, która posiada już inna nieruchomość, choćby była to niewielka kawalerka w innym regionie Polski. Jeśli jeden z małżonków posiada nieruchomość, to choćby była ona zakupiona przed ślubem i stanowiła majątek osobisty, wyklucza to małżonków z programu.

Maksymalna kwota kredytu z dopłatą nie może przekroczyć 500 tys. zł, jeśli wnioskodawca jest osobą samotną (singiel) albo 600 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny może wynieść do 200 tys. zł. Oznacza to, że mieszkanie (bez znaczenia, czy pochodzi z rynku wtórnego, czy pierwotnego) może kosztować maksymalnie 700 lub 800 tys. zł.

