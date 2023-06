Limity w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Minister Buda przypomina

1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. „Bezpieczny kredyt 2 proc”., w ramach którego państwo dopłaci do rat, a także specjalne konto mieszkaniowe, na którym można będzie oszczędzać na zakup mieszkania w przyszłości.

Bezpieczny kredyt 2 proc. W tym roku bez limitów

Dzięki państwowym dopłatom oprocentowanie kredytu przez pierwszych 10 lat będzie wynosić 2 procent + marża banku. Po tym czasie oprocentowanie ma wrócić do poziomu rynkowego. Z dopłaty mogą skorzystać osoby poniżej 45. roku życia, które nie mają jeszcze własnego lokalu.

Jak w praktyce działać będzie kredyt z dopłatą?

– Idziemy do banku, uzyskujemy kredyt. Wyliczają nam raty i wysokość dopłaty. Płacimy tylko tyle, ile po uwzględnieniu dopłaty. Procedura taka sama jak przy zwykłym kredycie – wyjaśniał w TVP Info minister rozwoju Waldemar Buda.

Przypomniał, że w 2023 roku nie będą obowiązywać żadne limity dotyczące ani liczby beneficjentów, ani kwoty dopłat. – Jeśli będzie 50 tys. chętnych, wszyscy skorzystają. Jeśli zgłosi się więcej osób, to też skorzystają. Nie trzeba być 3 lipca w banku. Wniosek o kredyt z dopłatą można złożyć w listopadzie czy grudniu – wyjaśniał Buda.

Bezpieczny kredyt 2 proc. a odziedziczone mieszkanie

Jak już wspomnieliśmy, kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Jeśli więc jedno z małżonków ma mieszkanie kupione przed ślubem i należące do majątku osobistego, to para będzie wyłączona z udziału w programie. Oboje małżonkowie muszą spełniać warunki programu, by moc z niego skorzystać jako para.

A czy otrzymanie nieruchomości w formie darowizny stanowi przeszkodę? Zapytaliśmy o to Karola Zimnocha, eksperta kredytowego z Białegostoku.

– Osoba, która otrzymała darowiznę nieruchomości, nie będzie wykluczona z programu, pod warunkiem że odziedziczyła do 50 proc. udziałów w nieruchomości mieszkalnej. Drugi warunek jest taki, że nie może mieszkać w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt Tak więc jeśli klient odziedziczył połowę domu, a drugą połowę odziedziczył brat i to on mieszka w tym domu, klient może skorzystać z programu – wyjaśnił rozmówca.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z programu?

Podsumujmy, jakie warunki musi spełnić kredytobiorca, by skorzystać z dofinansowania kredytu na 10 lat. Powinien:

posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;

przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:

nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz



nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz



w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

Które banki działają w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc”?

Na razie w programie są dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK. W zeszły piątek na Twitterze minister rozwoju Waldemar Buda ogłosił, że „wejście w Bezpieczny kredyt 2 proc. proceduje osiem banków mających 50 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych”.

– Czekamy na pozostałe banki, które chcą w tym programie uczestniczyć, pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy, a do końca roku w zasadzie wszystkie banki chcą wejść w program – powiedział minister Buda kilka dni temu.

