Bezpieczny Kredyt 2 proc. od 3 lipca. 60 proc. Polaków nie słyszało o programie

3 lipca, czyli już w najbliższy poniedziałek ruszy program „Bezpieczny Kredyt 2 proc”. Ma on pozwolić na kupno nieruchomości osobom, które nigdy nie posiadały jeszcze własnego mieszkania, ani domu i które nie mogły sobie na to pozwolić przez wysokie koszty kredytu. Pomóc w tym ma kredyt o oprocentowaniu, który przez pierwsze 10 lat jego spłaty, dzięki państwowym dopłatom, wynosić będzie zaledwie 2 proc. Z programu będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 45. roku życia (w przypadku małżeństw kryterium wieku musi spełniać jedna osoba).

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Niewielkie zainteresowanie programem

Z badania Ariadna dla Wprost.pl wynika, że o programie „Bezpieczny Kredyt 2 proc” słyszało 41 proc. Polaków, zaś pozostałe 59 proc. respondentów nie zna nowego rządowego programu.

Badanie pokazuje, że przynajmniej na razie zainteresowanie programem jest niewielkie. Na pytanie „czy zamierzasz skorzystać z programu «Bezpieczny Kredyt 2 proc.»?", zaledwie 14 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Pozostałe 86 proc. nie ma takich planów.

Odpowiedzialny za wdrożenie programu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda mówił kilka dni temu w TVP1, że oszacowanie zainteresowania programem jest wyzwaniem. – Jeśli chodzi o zainteresowanie samych klientów, to jest to pewnego rodzaju wyzwanie, żeby to oszacować. Zaczynaliśmy od 15 tys. w tym roku, wiemy jednak, że będzie dużo, dużo więcej. Czy to będzie 30-40 tys? Ciężko powiedzieć. Wiele będzie zależało od weryfikacji przez banki zdolności kredytowej osób, które będą się starały o ten kredyt, po drugie – rynku mieszkaniowego, a po trzecie – myślę, że najważniejsze – pewnego klimatu. Wiele osób wstrzymywało się z inwestycją, oczekując na trochę lepsze czasy. Miały przygotowaną decyzję, ale wojna, wysokie stopy procentowe, obawa o stabilność zatrudnienia doprowadziły do odwleczenia tej decyzji. Pytanie, ile takich osób, które zawiesiły tę decyzję w 2022 roku, które kwalifikują się do programu, wrócą z tą decyzją – powiedział w programie "Kwadrans polityczny" szef resortu rozwoju i technologii.

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1044 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 2 — 5 czerwca 2023. Metoda: CAWI

