Powtórka wakacji kredytowych? Jest zapowiedź premiera

Jak mówi premier, decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych może zapaść już w ciągu najbliższych miesięcy. „Decyzje mogą dotyczyć np. jednego półrocza i mogą również zawierać kryterium dochodowe. Zobaczymy, jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Sądzę, że w najbliższych dwóch miesiącach najpóźniej” – poinformował we wtorek szef rządu.

Wakacje kredytowe

Przypomnijmy, że ustawa ws. wakacji kredytowych weszła w życie 29 lipca ubiegłego roku. Zakładała ona możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i cztery miesiące w tym roku. W ostatnich miesiącach zaczęły jednak płynąć sygnały ze strony rządu, że jest szansa na przedłużenie wakacji kredytowych na kolejny rok. Na początku tego miesiąca wypowiedział się w tej sprawie premier Mateusz Morawiecki podkreślając, że decyzja zapadnie w czerwcu bądź w lipcu.

Według najnowszych danychBiura Informacji Kredytowej banki zaraportowały 1,131 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 30 kwietnia 2023 r. Wcześniej Biuro podawało, że do 2 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały do jego bazy 1,126 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 280 mld zł.

TSUE dał frankowiczom długie wakacje kredytowe

Do podjęcia decyzji o przedłużeniu wakacji kredytowych kluczowa jest kwestia ostatniego wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej okazał się dla kredytobiorców frankowych zaskakująco hojny. Poza tym, że uznał, że w przypadku unieważnienia umowy mieszkaniowego kredytu frankowego bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z ich kapitałów, to jeszcze orzekł, że nic nie stoi na przeszkodzie, by o takie dodatkowe świadczenie w razie unieważnienia umowy ubiegali się kredytobiorcy.

Na tym nie koniec, bo w drugim orzeczeniu TSUE orzekł, że sądy powinny wyrażać zgodę na zawieszenie płatność rat na czas trwania sporu.

