Zamienią sklep IKEA w wielki klub nocny. Pomieści 15 tys. osób

Nawet paręnaście tysięcy klubowiczów będzie mogło jednocześnie bawić się w… sklepie IKEA. Firma meblowa zamknęła i sprzedała ogromną placówkę w Londynie, a nowy właściciel ma ambitny plan przekształcenia przestrzeni w gigantyczny klub nocny.

IKEA w Londynie zmienia się w klub nocny – Broadwick Drumsheds

Rzeczony sklep mieści się w londyńskiej dzielnicy Tottenham. IKEA działała w budynku przez długie 17 lat – do września 2022 roku. Sklep w końcu musiał się jednak poddać nowym trendom. Właściciele zaznaczają, że bardzo dużo osób przechodzi dziś z zakupami do internetu, a wyjazdy do fizycznego sklepu na obrzeżach miasta stają się coraz rzadsze.

IKEA przenosi więc lokalizację do centrum brytyjskiej stolicy, a ogromny budynek zakupiła firma Broadwick, szeroko znana w branży imprezowej. Nowi właściciele planują urządzić w miejscu klub nocny o nazwie Drumsheds. Co ciekawe, spółka ma już za sobą podobne inicjatywy.

Ogromny klub w starej IKEI – 15 tys. gości na 5 hektarach

W projekcie szykowanym w byłej IKEI o zawrót głowy może jednak przyprawić skala przedsięwzięcia. Sklep i magazyn będący jego częścią zostaną przerobione na miejsce dla gości – to łącznie 5,6 hektara powierzchni. Po zakończeniu remontu klub ma przyjąć nawet 15 000 gości jednocześnie. Bije to na głowę inne hale w stolicy Wielkiej Brytanii. Wembley Arena może pomieścić ok. 12 500 klubowiczów, a Alexandra Palace – nieco ponad 10 000 osób.

Nie jest to jedyny taki wyczyn firmy, bo wcześniej Broadwick przejął zamkniętą drukarnię i urządził tam słynny obecnie klub Printworks, z zachowaniem części oryginalnych maszyn i drukarskiego klimatu obiektu. Tak samo ma być z placówką po IKEA. W Drumsheds goście będą mogli zawiesić oko na nieużywane szyby windowe, rampy załadunkowe dla mebli, magazynowe podłogi, maszyny transportowe i tak dalej.

Start ogromnego klubu planowany jest na wrzesień 2023 roku.

Czytaj też:

Od 1997 roku tylko o 10 zł drożej. Cena tego produktu z IKEA może zaskoczyćCzytaj też:

Sławna cukiernia na skraju bankructwa. „Jagodziankę” odwiedzały gwiazdy