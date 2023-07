USA po decyzji Rosji rezygnacji z umowy zbożowej. „Będziemy patrzeć, co jeszcze możemy zrobić

W poniedziałek rosyjskie władze poinformowały, że przestaje obowiązywać umowa o eksporcie zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Porozumienie ostało zawarte w lipcu 2022 roku i gwarantowało bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. Stronami umowy były, poza Rosją, Ukraina, Turcja i ONZ. Umowa była kilkukrotnie przedłużana.

Umowa zbożowa weszła w życie w lipcu 2022 roku

Umowa pozwoliła Ukrainie wyeksportować w ciągu ostatnich 12 miesięcy 33 mln ton zboża. Brak umowy mógłby skutkować głodem w niektórych częściach świata, m.in. Afryce środkowej.

W poniedziałek rosyjskie władze poinformowały, że nie ma możliwości kolejnego przedłużenia umowy, bo część jej żądań dotyczących eksportu zbóż i nawozów nie została spełniona. Wypowiedzenie nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dodał, że Rosja wróci do umowy, jeśli zostaną spełnione stawiane przez nią warunki. – Gdy tylko część dotycząca Rosji zostanie przyjęta, strona rosyjska natychmiast powróci do realizacji tej umowy – mówił Pieskow podczas konferencji prasowej, cytowany przez agencję TASS.

Umowa zbożowa. Stany Zjednoczone będą szukały innych rozwiązań

– Będziemy patrzeć na to, co jeszcze możemy zrobić, by dostarczać ukraińską żywność na rynek, w tym – jak Ukraina już to robiła – poprzez transport kolejowy i drogowy – zapowiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

Potępił ruch Rosji jako okrutny wobec państw, które potrzebują ukraińskiego zboża. Dodał, że ma nadzieję, że „każdy kraj przygląda się temu bardzo blisko i widzi, że Rosja jest odpowiedzialna za pozbawienie żywności ludzi, którzy desperacko jej potrzebują na całym świecie, i przyczynia się do rosnących cen w czasie, kiedy wiele krajów wciąż doświadcza wysokiej inflacji”.

Stany Zjednoczone są świadome, że wycofanie się Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej wywoła obawy innych krajów i firm zainteresowanych kupnem i przewozem zboża na temat bezpieczeństwa i przewidywalności dostaw, „czego zapewnienie stanowiło sens inicjatywy”.

