Donald Tusk o 800+: Niczego ludziom nie zabierzemy

Podczas spotkania z wyborcami w Ostródzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został spytany m.in. o to, co zamierza zrobić programami socjalnymi, takimi jak 800+, gdy opozycja wygra wybory. Odpowiedź lidera PO była dość jednoznaczna.

Tusk: Administracja państwowa za dużo kosztuje

– Mamy bardzo poważny problem z kosztami administracyjnymi nie tylko takich programów, jak 500+, czy niedługo 800+, ale generalnie to, co się dzieje, szczególnie jako konsekwencja Polskiego Ładu, to zaczyna być fundamentalne zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorców. Wielkie firmy i korporacje jakoś dadzą radę, mimo że to też jest bardzo kosztowne – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Po zamieszaniu z Polski Bałaganem, bo tak to trzeba nazwać, polscy przedsiębiorcy do dziś nie do końca wiedzą, jakie podatki mają płacić i jak to ma wyglądać – dodał lider PO.

Platforma Obywatelska nie zlikwiduje 800+

Lider PO jasno zadeklarował, że po przejęciu władzy nie ma zamiaru likwidować programów, które dała polskim rodzinom Zjednoczona Prawica. Jak zauważył, nie można ludziom odbierać tego, co już im dano.

– Czeka nas uporządkowanie i uproszczenie różnych systemów, nie tylko podatkowego. Ale nie dajmy się sprowokować, nieważne co sądzimy o tych, czy innych decyzjach PiS. Demokracja polega też na tym, że jeśli władza coś dała, to oni uważają, że to już jest ich i mają prawo tak uważać – powiedział Donald Tusk.

– Kiedy wróciłem do polskiej polityki, powiedziałem, że jeśli coś raz było dane, to nie zostanie zabrane. Niczego ludziom nie zabierzemy, ale będziemy mądrzej tę politykę organizować. Można zaoszczędzić gigantyczne pieniądze, jeśli zatrzyma się kradzież środków publicznych – dodał.

