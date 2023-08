Świnoujscy przedsiębiorcy liczą straty. Plaża zamknięta, statki za 40 zł nie przekonały turystów

Wiosną mieszkańcy Świnoujścia ustawili krzyż i znicze pod drogowskazem kierującym do plaży i zabytków. Tak przypomnieli, że od miesiąca nie mają dostępu ani do plaży, ani znajdujących się tam zabytków. Minęły kolejne tygodnie, a ulica Ku Morzu wciąż jest zablokowana, gdyżprowadzi do terminala LNG – infrastruktury o szczególnym znaczeniu.

„W ten sposób zamordowano duży fragment naszego miasta: prawobrzeżną plażę oraz dwa największe zabytki” – powiedziała cytowana przez lokalny serwis ŚwinoujskieInfo uczestniczka protestu.

Ulica Ku Morzu zamknięta ze względów bezpieczeństwa

Wojewoda Zachodniopomorski, który podjął decyzję o zamknięciu, wyjaśnia, że było to konieczne ze względów bezpieczeństwa, tak by w okolice terminala nie zbliżył się nikt niepowołany. To niestety jedyna droga prowadząca do turystycznych atrakcji. Turyści nie mogą dotrzeć na prawobrzeżną plażę ani do zabytkowego XIX-wiecznego Fortu Gerharda i mieszczącego się w nim Muzeum Obrony Wybrzeża.

Skraca to liczbę atrakcji, a dla przedsiębiorców działających w sąsiedztwie zamkniętej drogi oznacza ogromne straty. Serwis money.pl rozmawiał z Piotrem Piwowarczykiem, właścicielem fortu, który przyznał, że przez to, że odcięto ludziom możliwość dojazdu do plaży w Warszowie, obroty w latarni i forcie spadły o ok. 70 proc., a jeśli chodzi o grupy zorganizowane – to nawet o 90 proc.

Wprawdzie „sprawca” całego zamieszania, spółka Gaz-System, zaproponował sposób na rozwiązanie problemu, ale przekonał on turystów. Trzy razy dziennie kursują statki, które dowożą turystów od strony morza, ale bilet kosztuje 40 zł. To i tak wariant po obniżce, bo do niedawna turyści musieli za dostanie się na plażę zapłacić aż 56 zł (są też zniżki dla dzieci).

Świnoujście. Dużo słów, a niewiele się zmienia

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, przyznaje, że w sprawie dostępu do plaży niby coś się dzieje, ale na deklaracjach się kończy. – Jesteśmy informowani o porozumieniach, listach intencyjnych, słyszymy przemowy polityków. Tymczasem dostęp do latarni morskiej, części plaży oraz zabytków nadal jest niemożliwy lub w optymistycznym wariancie mocno utrudniony – mówi.

Joanna Agatowska, dyrektor dużego obiektu turystycznego i radna Świnoujścia, przypomina w rozmowie z money.pl, że ul. Ku Morzu była rekompensatą dla mieszkańców trzech nadmorskich osiedli za zabranie im kilku innych ulic przy okazji budowy gazoportu w 2006 r. – Ludzie zgodzili się na to, bo miała być to tutaj ostatnia inwestycja przemysłowa – mówi.

Jak przyznaje radna, mieszkańcy Świnoujścia są zmęczeni arogancją władzy, która zagarnia cenne społecznie i przyrodniczo tereny, ale nic nie daje ludziom w zamian.

