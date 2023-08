Likwidacja i wyprzedaż lotniska Chopina? Horała odpowiada

Podczas „Campus Polska Przyszłości” posłowie KO Dariusz Joński i Michal Szczerba mówili o planach likwidacji warszawskiego lotniska Chopina. Jak twierdzą, decyzja o zakończeniu działalności komercyjnej została już podjęta i znajdziemy ją w dokumencie „Polityka Rozwoju Lotnictwa Cywilnego do 2040 r”. – Plan likwidacji Lotniska, które obsługuje stolicę Polski, ruch lotniczy w naszym kraju. Plan wyprzedaży gruntów. To wszystko powoduje, że szukamy w przeszłości znaków, czy oni planowali to od dawna – zaznaczył Szczerba. Przedstawił też fragment raportu, w którym w 2017 r. szacowano, że grunty, które pozostaną po lotnisku, będą warte ok. 5 mld złotych, co miałoby zasilić inwestycję w CPK.

Horała odpowiada

Do słów polityków opozycji odniósł się na Twitterze Marcin Horałą, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak twierdzi, nie ma żadnych planów likwidacji, a tym bardziej sprzedaży lotniska Chopina.

"Rozstrzygnięcie SKRM dotyczy tylko przeniesienia głównego ruchu komercyjnego" – napisał. Dodał, że grunty pod lotniskiem zostały objęte zakazem prywatyzacji dzięki ustawie o CPK. Napisał też, że sprzedaż lotniska Chopina planował w 2010 roku rząd Donalda Tuska.

Co dalej z Okęciem?

O przyszłości Lotniska Chopina Horała mówił też na antenie radiowej Jedynki, pytany, czy po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego warszawskie Okęcie będzie jeszcze potrzebne.

– Zobaczymy. Ta decyzja będzie podjęta w chwili, gdy CPK będzie uruchomione. Na razie to są teoretyczne rozmowy. Na pewno główny ruch komercyjny zostanie przeniesiony, to jest rzecz oczywista, to jest elementarz tego rodzaju projektów. Nie podjęcie takiej decyzji spowodowałoby kanibalistyczną konkurencję między tymi dwoma podmiotami, zakończoną bankructwem jednego z nich, na 99 proc. Lotniska Chopina, bo będzie starszy, mniej wygodny, gorzej zaprojektowany itd. – tłumaczył w „Sygnałach dnia" pełnomocnik rządu ds. CPK.

