Okęcie zniknie po uruchomieniu CPK? Horała komentuje

W 2028 roku, czyli już za pięć lat ma zostać uruchomione lotnisko CPK. Pojawiają się pytania, co wydarzy się wówczas z Lotniskiem Chopina na warszawskim Okęciu.

Horała o przyszłości Lotniska Chopina

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała pytany był dziś w „Sygnałach dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia o to, czy lotnisko w stolicy zostanie zlikwidowane.

– Zobaczymy. Ta decyzja będzie podjęta w chwili, gdy CPK będzie uruchomione. Na razie to są teoretyczne rozmowy. Na pewno główny ruch komercyjny zostanie przeniesiony, to jest rzecz oczywista, to jest elementarz tego rodzaju projektów. Nie podjęcie takiej decyzji spowodowałoby kanibalistyczną konkurencję między tymi dwoma podmiotami, zakończoną bankructwem jednego z nich, na 99 proc. Lotniska Chopina, bo będzie starszy, mniej wygodny, gorzej zaprojektowany itd. – tłumaczył w „Sygnałach dnia" pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Za kilka lat te decyzje będą podejmowane – dodał Horała, podkreślając, że o przyszłości terenów Lotniska Chopina w dużej mierze decydować będą władze Warszawy, które mają władztwo planistyczne.

„CPK to nie megalomania"

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej podkreślał, że wbrew temu co mówią krytycy, CPK „to nie jest żadna megalomania". – Jest szyte na miarę polskich potrzeb. Obecnie mamy mikromanię. Port lotniczy Chopina (...) nigdy nie był zaprojektowany na swoją obecną przepustowość (...). Obecnie jest 32-35 portem lotniczym w Europie – stwierdził gość Polskiego Radia.

