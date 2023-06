CPK jeszcze przed „pierwszą łopatą”, ale prace już trwają. Horała mówi o postępach

Marcin Horała zapewnił w programie „Sedno sprawy” w Radiu Plus, że prace zaplanowane na ten rok na terenie Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegają planowo.

- Toczą się wyburzenia i odwierty, wkrótce zaczną się prace ziemne, przygotowanie placu budowy, zwózka materiałów budowlanych, przygotowanie dróg technicznych. Te prace już trwają – powiedział pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK: trwa finalizowanie rozmów z udziałowcami mniejszościowymi

To wszystko odbywa się jeszcze przed uroczystością związaną z tzw. wbiciem pierwszej łopaty na placu budowy. Marcin Horała przyznał, że taką uroczystość należy zorganizować, bo to pewien symbol, ale prace toczą się i bez tego.

Dodał, że wkrótce zakończy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, co pozwoli uruchomić kolejne etapy prac. – Jesteśmy na finalnym etapie finalizacji rozmów z potencjalnymi wspólnikami mniejszościowymi. Jeśli nie będzie z ich strony satysfakcjonującej oferty, możemy zamknąć ten etap i wrócić do niego później. Chcemy pozyskać najlepszą ofertę od udziałowców mniejszościowych – zapewnił Horała.

Dodał, że na tym etapie prace budowlane trwają wyłącznie na gruntach pozyskanych w procedurze dobrowolnych nabyć. Dodał, że ponad 750 hektarów już przeszło na własność spółki CPK, a drugi tyle zostało zgłoszone do programu, więc prace będą mogły się tam rozpocząć.

Horała podtrzymuje zapewnienie o 2027 roku jako roku oddania CPK do użytku

Na początku czerwca Marcin Horała został zapytany przez tygodnik „Sieci”, czy uda się oddać lotnisko w Baranowie do użytku w 2027 roku, jak zostało zapowiedziane na starcie inwestycji.

– Tak. Wciąż jest to termin niezwykle ambitny, zakładający zakończenie prac budowlanych w 2027 r., a komercyjne otwarcie w 2028 r. To wyrównanie rekordu światowego, bo w tym tempie powstawało lotnisko w Stambule czy lotniska chińskie. To byłby więc rekord w Unii Europejskiej – podkreślił Horała.

Zastrzegł przy tym, że po drodze mogą się pojawić nieprzewidziane przeszkody. – Port Berlin Brandenburg tak liczony – od pierwszej decyzji do komercyjnego otwarcia, to ponad 20 lat! A skoro zakładany termin otwarcia CPK jest rekordowy, to muszę zastrzec, że wiele ryzyk przed nami, że wiele może się stać podczas projektowania i budowy. Nie można wykluczyć, że w przyszłości powstaną jakieś opóźnienia. Ale dotychczas te ryzyka się nie zmaterializowały i trzymamy się harmonogramu – powiedział.

