Amerykański gigant inwestuje w Polsce. Powstanie nowa fabryka

Amerykański gigant tytoniowy Philip Morris otworzy w Krakowie nową fabrykę wkładów tytoniowych. Będą w niej produkowane wkłady do urządzeń IQOS, które są obecnie jedną z najważniejszych części biznesu firmy.

Nowa fabryka w Polsce

„Polska zawsze odgrywała dla nas strategiczną rolę. Od 1996 r. zainwestowaliśmy nad Wisłą już blisko 25,5 mld zł. Te inwestycje uwzględniają m.in. naszą fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój naszego krakowskiego centrum, świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków. Dziś mam zaszczyt poinformować, że Philip Morris International podjął decyzję o nowej inwestycji. Chcemy, żeby produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS Iluma, odbywała się w naszej fabryce w Krakowie, która już dzisiaj należy do największych na świecie. Szacujemy, że ta inwestycja na ponad miliard złotych pozwoli stworzyć wiele nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy” – powiedział prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej Michał Mierzejewski, cytowany w komunikacie.

W komunikacie podano również, że Philip Morris Polska Distribution, spółka zależna Philip Morris International Inc., wprowadził do sprzedaży w Polsce najnowszą generację innowacyjnych systemów podgrzewania tytoniu IQOS z serii IQOS Iluma, debiutującą w trzech odsłonach: IQOS Iluma, IQOS Iluma One oraz IQOS Iluma Prime.

Wkłady tytoniowe

W urządzeniach z serii IQOS Iluma po raz pierwszy zastosowano technologię Smartcore Induction System, która podgrzewa tytoń bez jego spalania indukcyjnie i od wewnątrz: bez ostrza grzewczego, bez dymu, bez popiołu i bez konieczności czyszczenia urządzenia z pozostałości tytoniu. To jedyne urządzenia w segmencie podgrzewaczy tytoniu na świecie wyposażone w takie rozwiązanie. Zaprojektowano do nich nowe wkłady tytoniowe, dedykowane do serii IQOS Iluma.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w Polsce oraz jednym z największych pracodawców, dającym zatrudnienie ok. 7 000 osób na terenie całego kraju.

