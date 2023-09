Leszek Skiba: Wyzwania, które stoją przed polską gospodarką pochodzą z zagranicy

Frankowicze to potoczna nazwa grupy osób, które w Polsce w latach 90. XX wieku i później zaciągnęły kredyty denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich. Głównie było to kredyty mieszkaniowe, hipoteczne. Z uwagi na ówczesny kurs waluty szwajcarskiej były one korzystne dla klientów. Obecnie osoby posiadające kredyt we frankach, dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zyskały narzędzie, które może pomóc w domaganiu się unieważnienia umów zawartych z bankami. Banki natomiast proponują ugody z takimi klientami.

Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. mówił „Wprost” podczas Krynica Forum 2023, że aktualnie największym zagrożeniem dla sektora bankowego pozostają właśnie franki. – To temat, który bardzo silnie wpływa na odpisy kredytowe, na poziom zyskowności banków, ograniczając go. To zmusza niektóre banki do ponoszenia dosyć dużych odpisów na franki, w związku ze sprawami sądowymi. Pomijając tę kwestię, polski sektor bankowy co do zasady jest stabilny i zdrowy. Rośnie, rozwija się i pozwala finansować polską gospodarkę. A franki są właśnie tym hamulcem, który pewnie będzie wpływał na przyszłość polskiego sektora w najbliższych latach – wyjaśnił.

Krynica Forum 2023. Co jest największym zagrożeniem dla sektora bankowego w Polsce?

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa finansowego Polski, ekspert podkreślił, że biorąc pod uwagę wymiar podstawowych parametrów makroekonomicznych, nasza gospodarka jest bezpieczna. – Jeśli chodzi o finanse publiczne nie mamy do czynienia z jakimiś istotnymi ryzykami. Polskie firmy są bardzo zdrowe, mają bardzo dobre parametry, świetnie sobie radzą, eksportują, mają bardzo dobre marże, co pozwala im na finansowanie wydatków na innowacje – mówił Skiba.

– Polskie firmy nie kredytują się nadmiernie, tylko w odpowiedniej proporcji i pod tym względem są zdrowe. Raczej wyzwania, które stoją przed polską gospodarką pochodzą z zagranicy, czyli spowolnienie w Niemczech, napięcia geopolityczne, wojna w Ukrainie, kryzys na rynku azjatyckim, potencjalny problemem chińskiej gospodarki. To wszystko może sprawić, że polski eksport może mieć zadyszkę z racji czynników zewnętrznych – podsumował prezes zarządu Banku Pekao S.A.

