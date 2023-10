Były miliarder stanął przed sądem. Ugody nie będzie

Amerykańska prokuratura nie zaproponowała Samowi Bankman-Friedowi ugody. Były miliarder stanął we wtorek przed sądem, oskarżony o liczne oszustwa na szkodę swoich klientów. Jak twierdzą obrońcy, Bankman-Fried nie miał zamiaru iść na układ ze śledczymi i dalej utrzymuje, że jest niewinny. Jednak niektórzy z byłych współpracowników współzałożycieli FTX, w tym była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang, w grudniu przyznali się do zarzutów o oszustwo i współpracowali ze śledczymi.

Proces byłego miliardera

We wtorek w sądzie na Manhattanie rozpoczął się proces założyciela giełdy kryptowalut FTX. Zgodnie z amerykańską doktryną sądową najpierw wybierana jest ława przysięgłych.

Prawnicy wybiorą 12 przysięgłych i sześciu ich zastępców z puli 50 potencjalnych przysięgłych. Oczekuje się, że strony wygłoszą swoje mowy początkowe w środę.

Upadła giełda kryptowalut

FTX złożyła wniosek o upadłość w listopadzie po tym, jak CoinDesk poinformował, że jego siostrzana firma handlowa, Alameda Research, posiada natywny token FTT giełdy jako znaczną część swojego portfela. Rywalizująca giełda Binance ogłosiła następnie, że sprzeda wszystkie swoje zasoby tokena, co doprowadzi do tego, że klienci zaczęli wycofywać swoje środki z FTX.

Założyciel i dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany na Bahamach w następnym miesiącu i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu osiem zarzutów oszustwa.

Prokuratorzy stwierdzili, że Bankman-Fried zaplanował oszustwo finansowe. W styczniu Bankman-Fried został oskarżony o nielegalne przesyłanie pieniędzy od klientów FTX do założonej przez siebie firmy handlowej Alameda Research.

Były miliarder został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, ale w sierpniu skierowano go do MDC, więzienia znanego ze złych warunków po tym, jak sędzia stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo manipulowania świadkami. Bankman-Fried został oskarżony o ujawnienie w lipcu wpisów w pamiętniku byłej partnerki i współzarządzającej Alameda Research Caroline Ellison, co zdaniem prokuratorów stanowi próbę mataczenia.

Czytaj też:

Haker ukradł miliony z FTX. Przestępca wrócił po skarbCzytaj też:

Były miliarder dostał od ojca 10 mln. Wydał na prawników