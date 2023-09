Były miliarder dostał od ojca 10 mln. Wydał na prawników

Jak podaje Bloomberg, Joe Bankman, profesor prawa na Uniwersytecie Stanforda, finansuje obronę prawną swojego syna po tym, jak SBF przekazał mu 10 milionów dolarów z funduszy firmy. Na nazwisko rodziców Bankman-Frieda zarejestrowano także dom o wartości 16,4 miliona dolarów na Bahamach, chociaż założyciel FTX stwierdził, że jest on przeznaczony dla pracowników firmy.

Ojciec miliardera zaangażowany w FTX

Byli pracownicy Alamedy, siostrzanego funduszu hedgingowego FTX, powiedzieli Bloombergowi, że Bankman pomagał także w opracowywaniu wczesnych dokumentów prawnych.

Faktury wystawione przez kancelarię prawną firmy wymieniają go jako uczestnika spotkań, co pokazuje, że był on również zaangażowany w opracowywanie materiałów marketingowych dla własnej waluty giełdy kryptowalut, FTT.

Jest to szczególnie interesujące, ponieważ FTT odegrał główną rolę w upadku giełdy kryptowalut. Kiedy w listopadzie zeszłego roku CoinDesk doniósł o ujawnionym bilansie, pokazało, że większość z aktywów Alamedy o wartości 14,6 miliarda dolarów w rzeczywistości składała się z kryptowaluty wyemitowanej przez FTX.

Bankman-Fried konsultował się z ojcem

Dziewięć dni później – po tym, jak klienci pospiesznie wycofywali swoje depozyty, a firma nie była w stanie pokryć popytu, częściowo z powodu hojnych wydatków kadry kierowniczej FTX – ogłosiła upadłość.

Jeden z byłych pracowników powiedział także Bloombergowi, że Bankman-Fried często konsultował się ze swoim ojcem. Gdy pracownik otrzymał jakąkolwiek sugestię prawną, SBF twierdził, że musi najpierw „zadzwonić do Joe”.

Upadła giełda kryptowalut

FTX złożyła wniosek o upadłość w listopadzie po tym, jak CoinDesk poinformował, że jego siostrzana firma handlowa, Alameda Research, posiada natywny token FTT giełdy jako znaczną część swojego portfela. Rywalizująca giełda Binance ogłosiła następnie, że sprzeda wszystkie swoje zasoby tokena, co doprowadzi do tego, że klienci zaczęli wycofywać swoje środki z FTX.

Założyciel i dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany na Bahamach w następnym miesiącu i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu osiem zarzutów oszustwa.

