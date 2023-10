Zgodnie z umową firma Beijing Yunze Technology Co Ltd sprzedała dwa satelity obserwacyjne o wysokiej rozdzielczości firmie Nika-Frut. Cena przekraczająca 30 milionów dolarów obejmowała zarówno same satelity, jak i dodatkowe usługi, w tym dostarczanie zdjęć na żądanie.

Grupa Wagnera: tajemnicze zamówienie z Chin

A tym zamówienia się nie skończyły: pod koniec maja 2023 Grupa Wagnera zamówiła również zdjęcia terytorium Rosji przedstawiające całą trasę między granicą ukraińską a Moskwą: tę trasę przeszły siły Wagnera w ostatnich dniach czerwca podczas krótkiego i nieudanego buntu.

AFP twierdzi, że zdjęcia satelitarne zostały wykorzystywane w trakcie walk w Ukrainie, ale także do wspomagania operacji Wagnera w Afryce, a nawet jego nieudanego buntu w czerwcu, który doprowadził do faktycznego rozpadu grupy oraz śmierci Prigożyna w katastrofie lotniczej w sierpniu br.

Według pracownika europejskich struktur bezpieczeństwa zdjęcia te dotyczyły w szczególności rosyjskiej kwatery głównej w Rostowie nad Donem, którą Wagner przejął podczas buntu, oraz innych miast na drodze do Moskwy, a także innych miejsc o znaczeniu wojskowym, w szczególności Groznego, stolicy Czeczenii.

Zdaniem informatora AFP, który poprosić o zachowanie anonimowości, podzielił się opinią, że najwyższe władze chińskie wiedziały o zamówieniu.

Czytaj też:

Widać pierwsze konsekwencje zmiany władzy na Słowacji. Rosja ma powody do zadowoleniaCzytaj też:

Przykra prawda o pomocy humanitarnej dla Ukrainy. „Ile jeszcze starczy cierpliwości?”