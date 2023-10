100 mld zł na politykę socjalną. Kaczyński straszy, że opozycja nie wyłoży takich kwot

Prezes PiS odwiedził Rzeszów, gdzie odbyła się kolejna z serii konwencji regionalnych. – Przed nami wybory i referendum. Zachęcam wszystkich do tego, aby pójść na wybory oraz na referendum, ponieważ to wynika z naszego poczucia zobowiązania wobec Polski – apelował.

Jak zwykle poświęcił w swoich wypowiedziach bardzo dużo miejsca krytykowaniu Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Wśród powtarzanych na każdym spotkaniu przedwyborczym zarzutów uwagę zwróciło wyliczenie kosztów społecznych programów socjalnych. Kaczyński pytał, czy jeśli PO dojdzie do władzy, „będzie kontynuować naszą politykę socjalną, która kosztowała 80 mld zł, a wkrótce będzie kosztowała 100 mld zł rocznie” –. Nie będą, bo jak nasze finanse publiczne będą okradane, to nie będą – dodał, odnosząc się do uszczuplania VAT.

500+, najdroższy program społeczny

100 mln zł na politykę społeczną w rok to bardzo dużo. Szacuje się, że wydatki w latach 2016-2022 wyniosły 240 mld, a teraz w rok ma być spożytkowana prawie połowa tej kwoty. Na koszty składają się przede wszystkim świadczenia w Programie Rodzina 500+, które wkrótce wzrośnie do 800 zł. Są 13. I 14. emerytury, Dobry Start, był bon wakacyjny, od kilku lat rodzice mający co najmniej dwoje dzieci w odpowiednim wieku mogą się ubiegać o pieniądze z kapitału opiekuńczego. Przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąca życia, w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.

Najdroższym składnikiem jest świadczenie 500+. Ile w pierwszych 6 latach (a więc nie uwzględniając trwającego roku) kosztował podatników? Początkowo przysługiwał tylko na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, więc kosztował rocznie nieco ponad 20 mld zł rocznie, potem jednak postanowiono program rozszerzyć i znieść próg dochodowy, w efekcie czego jego koszt wzrósł aż do ok. 41 mld zł rocznie. W sumie zapłaciliśmy za niego ponad 230 mld zł.

