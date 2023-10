Nobel z ekonomii przyznany. Poznaliśmy nazwisko laureata

Poznaliśmy już laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w takich kategoriach, jak medycyna i fizjologia, fizyka, chemia oraz literatura. Norweski Komitet Noblowski wręczył również Pokojową Nagrodę Nobla, którą otrzymała Narges Mohammadi z Iranu za walkę na rzecz praw kobiet w tym kraju oraz promowanie praw człowieka i wolności.

Ekonomiczna Nagroda Nobla 2023

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych została przyznana prof. Claudii Goldin z Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

Laureatka została nagrodzona za pracę naukową dotyczącą statusu kobiet na rynku pracy. „Tegoroczna laureatka nauk ekonomicznych, Claudia Goldin, przedstawiła pierwszą kompleksową relację zarobków kobiet i uczestnictwa w rynku pracy przez wieki. Jej badania ujawniają przyczyny zmian, a także główne źródła pozostałej różnicy płci” – czytamy w uzasadnieniu.

– Zrozumienie roli kobiet na rynku pracy jest ważne dla społeczeństwa. Dzięki przełomowym badaniom Claudii Goldin wiemy teraz znacznie więcej o czynnikach podstawowych i o tym, jakie bariery mogą być potrzebne w przyszłości – powiedział Jakob Svensson, przewodniczący komisji ds. Nagrody w naukach ekonomicznych.

Ekonomiczny Nobel 2022

W ubiegłym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznano profesorom Benowi Bernanke z The amerykańskiego Brookings Institution, prof. Douglasowi Diamondowi z University of Chicago i prof. Philipowi Dybvigowi z Washington University in St. Louis. Nagrodę przyznano za badania nad bankami i kryzysami finansowymi. Chociaż wyróżnienie jest ufundowane przez inne źródło niż pozostałe trofea, wyłonienie laureata należy do obowiązków Komitetu Noblowskiego.

„Współczesne badania bankowe wyjaśniają, dlaczego mamy banki, jak uczynić je mniej podatnymi na kryzysy i jak upadki banków pogłębiają kryzysy finansowe. Podstawy tych badań położyli na początku lat 80. Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dybvig. Ich analizy mają ogromne znaczenie praktyczne w regulowaniu rynków finansowych i radzeniu sobie z kryzysami finansowymi” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Dlaczego nobel z ekonomii nazywa się inaczej?

Nagrody Nobla są przyznawane w dziedzinach, które zatwierdził ich twórca w swoim testamencie. Alfred Nobel nie wspomniał w tym dokumencie o ekonomii, dlatego takie wyróżnienie musi być fundowane z innego źródła. Komitet Noblowski wyłania jednak nazwiska laureatów we wspomnianej kategorii.

Pierwsza Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych została wręczona w 1969 roku. Zwycięstwo odnieśli wówczas Ragnar Anton Kittil Frisch i Jan Tinbergen.

