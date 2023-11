Dekalog Polskich Spraw. Premier o nowych pomysłach mieszkaniowych

W przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego 17 listopada Dekalogu Polskich Spraw znalazł się punkt dotyczący budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Program Mieszkaniowy

– Nie sztuka jest wspierać popyt. Takie programy były wcześniej i w naszych czasach (Bezpieczny Kredyt 2 proc. – przyp. red.), sztuką jest odpowiednio zadziałać na tak zwanej stronie podażowej, czyli, aby mieszkań budowanych było w Polsce jak najwięcej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier wyliczył postulaty innych partii, które jego zdaniem mogłyby się stać wspólnymi projektami w ponadpartyjnym rządzie. Szerz rządu nazwał swój pomysł Koalicją Polskich Spraw.

– Chcę, aby wspólnie z Lewicą i PSL skoncentrować się na Krajowym Programie Mieszkaniowym i jego części podażowej, uwolnieniu gruntów w miastach w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Pilnujmy włodarzy dużych miast, aby to robili – powiedział.

Domy nie tylko do 70 m kw?

Premier odniósł się także do projektu ustępującego rządu, który ułatwił budowę domów do 70 metrów kwadratowych. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, także w tej kwestii można szukać wspólnych pomysłów i rozszerzać istniejące już programy.

– Chcemy też dalszej deregulacji budowy domów. My to zrobiliśmy już w kwestii domów do 70 m kw. w podstawie. Chcemy też deregulacji budowy domów z komponentów, jak to robią najlepsi na świecie – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier przypomniał także o programie, który PiS przedstawiał w czasie trwania kampanii wyborczej na konferencji w środku śląskiego blokowiska.

– Jest też program modernizacji bloków z wielkiej płyty. Dostrzegliśmy to też w programie Trzeciej Drogi. Mowa o modernizacji blokowisk, w których żyje od 8 do 11 milionów ludzi – przypomniał.

