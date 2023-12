Majątek sejmowych debiutantów. Miliony w bitcoinie albo Toyota za 10 tys. zł

W piątek na stronie Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe parlamentarzystów. Ci, którzy w polityce są od lat, co roku składają taki dokument. Wybrani po raz pierwszy posłowie po raz pierwszy musieli przeliczyć wartość składników swojego majątku.

Majątek Sławomira Mentzena

Okazało się, że na kilka milionów złotych swój majątek ocenia Sławomir Mentzen. Zgromadził 33,7 bitcoinów, których wartość wycenił na 4,89 mln zł. Ponadto poseł i komplementariusz w Kancelarii Mentzen zgromadził pokaźne oszczędności w tradycyjnych walutach, m.in. 15 tys. euro oraz ponad 702 tys. zł.

Polityk zadeklarował dochód ponad 5 tys. zł ze sprzedaży bitcoina oraz powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na rzecz Kancelarii Mentzen (71 500 zł).

W rubryce „majątek ruchomy” poseł wpisał również cenne meble. Są to m.in: stół za 12 tys. zł, dwa regały (za 17 tys. i 22 tys. zł), kanapa za 18,4 tys. zł oraz zabudowa kuchenna za 120 tys. zł. Polityk wycenił również pozostałe meble oraz sprzęt elektroniczny (200 tys. zł).

Polityk posiada dwa domy (tytułem współwłasności małżeńskiej) – pierwszy, o powierzchni 370 m2, o wartości 3,5 mln zł. Drugi ma powierzchnię 125 m2, a jego wartość Mentzen oszacował na 875 tys. zł.

A co z samochodami? Polityk wskazał na „prawo do korzystania” z dwóch samochodów osobowych – Volvo XC 90 z 2022 roku o wartości 340 tys. zł i Mercedesa klasy E Coupe z 2022 roku o wartości 300 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe posłów Gomoły, Wiśniewskiej i Moskala

Najmłodszy parlamentarzysta Adam Gomoła (ur. w styczniu 1999 roku) zadeklarował „środki pieniężne w walucie polskiej” w wysokości 85 tys. zł. W walutach obcych młody poseł nic nie zgromadził, a jego aktywa w IKZE i IKE to łącznie ok. 8,5 tys. zł. Nie posiada żadnych nieruchomości. Jeździ Toyotą Avensis z 2004 roku o szacunkowej wartości 10 tys. zł. W zeszłym roku zarobił na umowie zlecenia 72 tys. zł.,

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja majątkowa Aleksandry Wiśniewskiej, która jestcórką Radosława Wiśniewskiego, założyciela spółki Redan (właściciel marki odzieżowej Top Secret). 29-latka wykazała, że na koncie bankowym zgromadziła ponad 386 tys. złotych oraz 2 tys. dolarów amerykańskich. Posłanka nie posiada papierów wartościowych. Kobieta jest właścicielką samochodu osobowego marki Jeep-Wrangler model Sahara 2D rok produkcji 2015, o wartości ok. 90 tys. złotych. W oświadczeniu polityk wykazała także dwa mieszkania o powierzchni 132,88 m2 (o wartości 1,3 mln zł) oraz drugie o powierzchni 52,77 m2 (o wartości około 280 tys. zł).

Michał Moskal (rocznik 1994) jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. W 2020 i 2023 r. zostawał szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego. 29-letni poseł posiada trzy mieszkania (o powierzchni ok. 40 m.kw i szacowanej wartości ok. 208 tys. zł.; o powierzchni 50 m.kw i wartości ok. 420 tys. zł oraz o powierzchni 56 m.kw i wartości 720 tys. zł stanowiące współwłasność).

Debiutujący parlamentarzysta jeździ Skodą Superb z 2014 roku i spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty w wysokości ponad 560 tys. zł.

