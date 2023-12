5 miliardów euro z KPO trafi do Polski. Jest decyzja o zaliczce

Jest decyzja ministrów finansów państw Unii Europejskiej w sprawie wypłaty zaliczki z Krajowego Programu Odbudowy dla Polski. Ministrowie zgodzili się na przelanie pierwszych 5 miliardów euro. Była to kluczowa decyzja, aby środki zaczęły płynąć zaraz po nowym roku. Miała ona znaczenie z jeszcze jednego powodu.

Ostatni termin na decyzję

Warto przypomnieć, że decyzja ministrów finansów została podjęta w ostatnim możliwym terminie. Gdyby nie zgodzili się oni na wypłatę środków, to zaliczka dla Polski po prostu by przepadła.

Pierwsze raty zaliczki będą mogły zostać wypłacone w styczniu 2024 roku. Przysługuje nam 20 proc. zaliczki, czyli blisko 4,7 mld euro.

Zaliczki będą miła niespodzianką po miesiącach ciszy w tym temacie, ale sprawdzianem dla nowego rządu będzie dopiero uruchomienie pieniędzy zamrożonych w „pełnoskalowym” KPO. To 34 mld euro – 22,5 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek. Do tego trzeba jednak wypełnić kamienie milowe – do tej pory przede wszystkim oczekiwania dotyczące sądownictwa okazały się dla rządu nie do przejścia.

Warto pamiętać, że łącznie Polska może starać się w ramach KPO o środki o wartości 158,5 miliarda złotych. Na pieniądzach z KPO skorzysta przede wszystkim zielona energetyka. 3,7 mld euro zostanie wydane na morskie elektrownie wiatrowe i infrastrukturę terminali, 3,5 mld euro na energooszczędną renowację budynków czy 800 mln euro na wsparcie rozwoju technologii zielonego wodoru. Polska ma także wstrzymane znacznie większe fundusze z polityki spójności na lata 2021–2027.

Czytaj też:

Do Polski popłyną pieniądze z KPO? Sejmowa większość ma sondować KECzytaj też:

Trzaskowski: Jeśli nie pójdziemy w tę stronę, staniemy się skansenem gospodarczym