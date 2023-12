W USA boją się chińskiego czosnku. W Polsce jest memem, za oceanem zagrożeniem

O chińskim czosnku w Polsce słyszał każdy. Pytanie o to, czy produkt jest polski, czy przypadkiem nie chiński właśnie, pada niemal przy każdych zakupach na bazarach. W Polsce to już mem, ale w USA podchodzą do tematu nieco inaczej.

Republikański senator Rick Scott wezwał do przeprowadzenia śledztwa w sprawie… chińskiego czosnku. W liście do sekretarza handlu wyraził obawę, że produkt może być niebezpieczny. USA zrezygnują z chińskiego czosnku Polacy uważają, że potrafią go rozpoznać po kolorze, smaku, a nawet intensywności zapachu. Każdy bazarowy ekspert bez cienia wątpliwości wskaże produkt polski i ten importowany z Chin, a każdy sprzedawca będzie się zarzekał, że na jego straganie znajdziemy tylko lokalne dobro. Mowa o czosnku, którego zakup w Polsce bywa powodem do śmiechu, a w Stanach Zjednoczonych do poważnych obaw. Chiny są największym importerem świeżego i schłodzonego czosnku na rynek amerykański. Senator Rick Scott żąda interwencji państwa w tej sprawie. Od lat bowiem Chiny oskarżane są o zalewanie rynku produktem o zaniżonej cenie, co niszczy lokalnych producentów. Przez lata USA, w tym w ostatnich latach Donald Trump, zawyżały cła na chińskie towary, ale zdaniem senatora to za mało. Czosnek hodowany w ściekach W liście do Departamentu Handlu republikański senator zaznaczył, że chiński czosnek może „stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na jego jakość i standardy bezpieczeństwa żywności” . Wezwał do śledztwa w sprawie wpływu chińskiego produktu na amerykański rynek. Zdaniem senatora, który opiera się na „licznych dowodach z filmów zamieszczonych w internecie” , chiński czosnek bywa hodowany przy pomocy ścieków z chińskich miast. Rick Scott twierdzi, opierając się na tych nagraniach, że za nawóz do uprawy służą ludzkie odchody. Wskazał, że w sposób oczywisty może to wpływać na zagrożenie dla zdrowia i życia Amerykańów. Warto zaznaczyć, że argument ten został wielokrotnie obalony przez naukowców. Czytaj też:

