Posłowie dostaną więcej pieniędzy? Sejm chce podnieść kwoty

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich analizowano wydatki Kancelarii Sejmu. W przyszłym roku mają one wzrosnąć o 10 proc., do 756 mln złotych. Ta kwota to przede wszystkim efekt większych wynagrodzeń w administracji, które mają wzrosnąć o 20 proc., ale nie tylko. Sejm chce podnieść także ryczałty na prowadzenie biur poselskich i wynajem mieszkań w Warszawie, które przysługują posłom.

Więcej pieniędzy dla posłów

Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował podczas posiedzenia komisji, że według wstępnych planów ryczałt na prowadzenie biura poselskiego, wynoszący obecnie 19 tys. złotych, miałby wzrosnąć o prognozowany wskaźnik przyszłorocznej inflacji, czyli według założeń budżetowych, 6,6 proc. Dałoby to nieco ponad 1250 złotych miesięcznie.

– Trafiło do mnie bardzo dużo próśb związanych z funkcjonowaniem biur poselskich i wynagrodzeń pracowników tych biur. W tych prośbach posłowie czy przewodniczący klubów wskazywali na problem rosnących kosztów związanych z wynajmem, energią elektryczną – powiedział Cichocki.

Mieszkania dla posłów

Kancelaria Sejmu planuje także podnieść kwoty ryczałtu na wynajem mieszkania dla posłów, którzy na posiedzenia muszą dojeżdżać do Warszawy. Obecnie Kancelaria Sejmu finansuje posłom zakwaterowanie w stolicy, ale maksymalnie do kwoty 3500 złotych miesięcznie.

Stawki za wynajem mieszkania urosły jednak w ostatnim roku, i to tak mocno, że wynajęcie mieszkania w pobliżu Sejmu za tę kwotę jest praktycznie niemożliwe. Dlatego w planach jest zwiększenie jej do 4 tys. złotych miesięcznie.

