Zaskakujące wyznanie prezydenta. „Zajmowałem się rynkiem nieruchomości"

Jednym z wątków poruszonych w wywiadzie prezydenta Andrzeja Dudy dla Kanału Zero była kwestia dostępności mieszkań. Prezydent przyznał, że w ostatnich latach "nie udało się skutecznie wprowadzić programu mieszkaniowego, który umożliwiłby masowe powstanie w naszym kraju mieszkań, które byłyby powszechnie dostępne".

Prezydent podpisałby ustawę ws. kredytu 0 proc?

Pytany czy podpisałby ustawę o kredycie 0 proc., prezydent odpowiedział: – Musiałbym zobaczyć w szczegółach tę ustawę. Na pewno nie byłbym przeciwko niej (...) chyba że byłyby w tej ustawie jakieś zaszyte rozwiązania, które powodowałyby postawienie tych rodzin w jakiejś trudnej sytuacji.

Na uwagę, że rozwiązanie to przyczyniłoby się do wzrostu cen mieszkań Andrzej Duda zdradził zaskakujący fakt ze swojej przeszłości. – Tak się składa, że w dużym stopniu zajmowałem się rynkiem nieruchomości zanim zostałem politykiem. To trochę jest – dzisiaj jako hobby – moja życiowa pasja – powiedział prezydent, zaznaczając, że nie ma wielu mieszkań na wynajem.

Kontynuując ten wątek prezydent zwrócił uwagę na problem pustych mieszkań, które są kupowane w celu ulokowania kapitału, ale nie są wynajmowane. To zjawisko ogranicza dostępność mieszkań dla młodych ludzi. – Problem, jak to rozwiązać, jak zmobilizować tych ludzi, by zaczęli tymi mieszkaniami prowadzić jakąś racjonalną gospodarkę, żeby te mieszkania w jakimś sensie mogły zacząć pracować, co robić, by było więcej dostępnych mieszkań dla młodych ludzi – mówił Duda.

Choć prezydent Andrzej Duda wyraził gotowość do poparcia ustawy ws. kredytu 0 proc., to wszystko wskazuje na to, że rząd zrezygnował z tego programu. Deklarację w tej sprawie złożył pod koniec zeszłego roku minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, zapowiadając jednocześnie, że w pierwszym kwartale tego roku rząd przedstawi nowy program mieszkaniowy, który obejmie różnorodne formy wsparcia, od budownictwa komunalnego po własnościowe.

