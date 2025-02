Wizyta wiceministrów w firmach VIGO Photonics i Bioton

VIGO Photonics jest wiodącym europejskim producentem płytek epitaksjalnych i przyrządów dla fotoniki i mikroelektroniki. Jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw firmy jest projekt HyperPIC, który jest częścią IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) w dziedzinie mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych.

„Udział Europy w globalnej produkcji chipów wynosi zaledwie 10%. Przed tym sektorem stoi wiele wyzwań, które dotyczą też innych kluczowych gałęzi przemysłu UE. Transfer badań i technologii na rynek, złożoność regulacyjna, dostęp do finansowania, umiejętności, przeszkody w łańcuchu wartości, własność intelektualna – to tylko niektóre z nich. Musimy zatem wzmocnić nasze wysiłki mające na celu wzmocnienie sektora półprzewodników i zwiększenie samowystarczalności technologicznej Europy. Wierzę, że dzisiejsza wizyta będzie cennym wkładem w nasze dyskusje i przyszłe rozważania na temat konkurencyjności europejskiego przemysłu i zapewnienia bezpieczeństwa w Europie”

Bioton to polska firma biotechnologiczna produkująca insulinę ludzką. Jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku i jednym z ośmiu największych na świecie komercyjnych producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej.