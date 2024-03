O Polsce poza Polską. Rusza 13. edycja LSE SU Polish Economic Forum

Tegoroczna odsłona Forum pod hasłem 35 Years of Growth: Navigating the Economic Transformation skupi się na obecnym stanie polskiej gospodarki 35 lat po transformacji i na tym jakie reformy powinny zostać wdrożone, by utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu gospodarczego. Studenci będą rozmawiać m.in. o polityce ekonomicznej, biznesie, energetyce i technologii. O przebiegu transformacji, perspektywach na przyszłość i lekcjach z innych państw opowiedzą m.in. były Minister Finansów prof. Grzegorz Kołodko, prezes Allegro Roy Perticucci, przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy Wioletta Barwicka-Lofthouse, czy chińska ekonomistka Keyu Jin.

Rozój gospodarczy

Organizatorem konferencji jest LSE SU Polish Business Society, stowarzyszenie zrzeszające polskich studentów London School of Economics and Political Science, jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie.

- W tym roku mija 35 lat od rozpoczęcia polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Z tego powodu chcieliśmy spojrzeć na drogę jaką przeszliśmy, określić gdzie w kontekście rozwoju gospodarczego się znajdujemy oraz jakie kroki należy podjąć, aby utrzymać wzrost. Chcemy, by Forum było miejscem konstruktywnej dyskusji o przyszłości naszego kraju z udziałem światowej klasy akademików, doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów – powiedziała Marta Grzana, współprzewodnicząca LSE SU Polish Business Society.

Program konferencji

W programie konferencji znalazły się cztery panele dyskusyjne, w trakcie których poruszone zostaną odpowiednio kwestie: rozwoju przedsiębiorczości i czynników wzrostu w biznesie, wykorzystania technologii do zwiększenia produktywności, makroekonomicznych strategii post-transformacyjnych, oraz kosztu energii w polskim przemyśle. Ponadto, podczas Forum odbędą się również dyskusje dotyczące bezpieczeństwa Polski i Europy oraz promowania innowacyjności.

- Forum jest dobrą okazją na poznanie zafascynowanych ekonomią rówieśników, którzy chcą mieć wpływ na to jak w przyszłości będzie wyglądał nasz kraj. Wiele w tym zakresie możemy nauczyć się od ekspertów, polityków i biznesmenów, którzy ukształtowali rzeczywistość, w której żyjemy i zmagają się z wyzwaniami przed którymi obecnie stoi polska gospodarka. Będziemy dyskutować w dużej mierze o problemie pułapki średniego dochodu i mamy nadzieję dołożyć cegiełkę do jej uniknięcia – dodał Ignacy Łuka, współprzewodniczący LSE SU Polish Business Society.

Konkurs dla start-upów

Ważnym elementem Forum, jest również coroczny finał konkursu dla start-upów ł.pitch, w którym biorą udział innowacyjni młodzi przedsiębiorcy. Wyłonieni poprzez panel ekspertów finaliści będą mieli okazję zaprezentować się przed zgromadzonymi inwestorami, a zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną oraz dostęp do programu mentoringowego.

W tym roku w ramach Forum, powraca także projekt badawczy r.unit, w ramach którego studenci analizują zmiany wpływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w ciągu ostatnich 35 lat. W trakcie Forum zespół zaprezentuje wyniki wielomiesięcznych badań dotyczących wpływu inwestycji na sektory naukowe i technologiczne oraz dysproporcje gospodarcze pomiędzy wybranymi państwami.