Świetna wiadomość dla seniorów! Chodzi o emerytury

Wielu emerytów nie wyobraża sobie Wigilii i kolejnych dni świątecznych bez suto zastawionego stołu, na którym jest bardzo dużo jedzenia. To oczywiście wiąże się z wydatkami. Mamy dobrą wiadomość.

Osoby, które emerytury dostają 25. dnia miesiąca, w grudniu mogą spodziewać się wcześniejszych wypłat. Powodem, rzecz jasna, Boże Narodzenie. Ci seniorzy, którzy otrzymują wypłaty gotówkowe, mogą spodziewać się listonoszy już od 20 grudnia. Wcześniejszej wypłaty mogą się też spodziewać emeryci, którzy zwykle świadczenia dostają 1. dnia miesiąca. Ponieważ 1 stycznia to święto, pieniądze powinny pojawić się pod koniec grudnia. ZUS zleci wypłaty odpowiednio wcześniej. W związku z tym, niektórzy seniorzy w grudniu będą cieszyć się z podwójnej emerytury.

Czytaj też:

Znów zmiany w wieku emerytalnym? „Wielu Polaków chce dłużej pracować”Czytaj też:

Rząd ma pomysł na podniesienie emerytur. Zmiany obejmą też 13. i 14. emeryturę

Seniorze, wybierz przelew

– Coraz więcej osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe decyduje się na przekazywanie wypłat przez ZUS na konto bankowe. To wygodna i bezpieczna forma otrzymywania pieniędzy, dzięki której seniorzy nie muszą już czekać na wizytę listonosza – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, którą cytuje bydgoszcz.tvp.pl.

Jak czytamy, Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych w kraju wynosi 79,5 proc., natomiast w województwie kujawsko-pomorskim osiąga 81 proc. Oznacza to, że w skali kraju wciąż ok. 20 proc. seniorów otrzymuje emeryturę w wersji tradycyjnej, czyli gotówki, którą przynosi do domu listonosz.

Aby emerytura lub renta mogła być przekazywana na konkretne konto, należy wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) i wypełnić go w ZUS. Taki wniosek można też przekazać za pośrednictwem poczty, urzędu konsularnego lub w formie elektronicznej, czyli przez PUE ZUS.