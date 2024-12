Rząd ma pomysł na podniesienie emerytur. Zmiany obejmą też 13. i 14. emeryturę

„Fakt" ujawnia rządowe ustalenia w kwestii zmian zasad waloryzacji emerytur i rent. W piśmie, którego autorką jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy ostrzega rząd przed bardzo niskimi waloryzacjami świadczeń.

– Wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń jest uzależniona przede wszystkim od inflacji (w poprzednim roku kalendarzowym). Malejąca inflacja to niższy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz oznaka powrotu do stabilnej sytuacji gospodarczej kraju. Przekłada się ona jednak także na niższą waloryzację emerytur i rent w trakcie roku, z uwagi na niższą utratę wartości świadczeń – czytamy w piśmie szefowej resortu pracy, którego treść podaje gazeta.

Waloryzacja rent i emerytur w kolejnych latach. Resort ma pomysł na zmiany

Resort szacuje, że waloryzacja rent i emerytur w najbliższych latach może wynieść:

5,82 proc. w 2025 r.,

5,7 proc. w 2026 r.,

4,02 proc. w 2027 r.,

3,52 proc. w 2028 r.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku waloryzacja rent i emerytur wyniosła 14,8 proc., a w tym roku było to 12,22 proc.

We wspomnianym piśmie ministra pracy prezentuje wyliczenia z których wynika, że minimalna emerytura wzrośnie w przyszłym roku z obecnych 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto. Z rządowych szacunków wynika, że najniższa emerytura przekroczy poziom 2000 zł w 2027 roku i wyniesie 2007,11 zł brutto. Rok później będzie to 2145,5 zł brutto. Warto podkreślić, że taka będzie również kwota 13. emerytura i wyjściowa kwota "czternastki", choć w tym drugim przypadku należy pamiętać, że rząd może zdecydować o jej zwiększeniu, co nastąpiło w roku ubiegłym.

Jak podaje „Fakt", resort pracy zobowiązano do przedstawienia zmiany zasad waloryzacji rent i emerytur, tak by zapobiec groszowym podwyżkom. Jedną z opcji jest większy udział wzrostu płac. Obecnie, przy wyliczeniu waloryzacji pod uwagę brana jest inflacja i 20 proc. wzrostu wynagrodzeń. Ministerstwo proponuje, by drugi element został podniesiony do 50 proc. Wówczas minimalna emerytura wzrosłaby w przyszłym roku do 1933,23 zł brutto, czyli o prawie 50 zł więcej niż przy obecnych zasadach. W roku 2028 byłoby to natomiast 2252,71 zł brutto, czyli o ponad 107 zł więcej niż przy wcześniejszym założeniu.

