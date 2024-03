KPO. Będą duże zmiany w wydatkowaniu pieniędzy. Zmiany w co piątej reformie

— Zaczynamy konsultacje publiczne pakietu zmian w KPO, zakończymy je w połowie kwietnia, a proces rewizji chcemy przeprowadzić do końca wakacji — powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na piątkowej konferencji prasowej.

KPO: reformy w 11 reformach

Dodała, że „po tygodniach bardzo intensywnej pracy niemal wszystkich resortów mamy pakiet zmian w KPO”. – Proponujemy zmiany w 11 reformach na 55 i 22 inwestycjach na 55 inwestycje – powiedziała.

Zastrzegła, że „nie jest to zmiana mała, ale absolutnie konieczna”. – Zniweluje w maksymalnym stopniu straty, które wynikają z opóźnienia KPO i będzie korzystniejsza dla finansów publicznych. Wzmocni też kierunkowe linie rozwojów, które chcemy realizować — podkreśliła.

Ile Polska dostała z KPO?

Po listopadowej rewizji budżet KPO powiększył się do 59,82 mld euro (ponad 260 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Pieniądze

zostaną wydane w pięciu obszarach:

odporność i konkurencyjność gospodarki,

zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

transformacja cyfrowa,

dostępność i jakość ochrony zdrowia,

zielona i inteligentna mobilności.

Na co poszły pierwsze pieniądze z KPO?

„Pierwszy miliard za nami. Tyle już zainwestowaliśmy z KPO! Czyste powietrze, inwestycje w polskich rolników, laptopy dla nauczycieli, żłobki, internet na wsi. A to dopiero początek” – powiedziała na początku marca minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Z zaliczki z KPO przeznaczono ponad 598 mln zł na program „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest wymiana źródeł ciepła, a także poprawa efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. 209 mln zł przekazano na inwestycje w małe i średnie gospodarstwa rolne oraz na dywersyfikację i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych. Na laptopy dla nauczycieli trafiło 148,8 mln zł. Następne 187 mln zł przeznaczono na zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam. 17,1 mln zł zainwestowano w ocieplanie bloków i kamienic, a 13,6 mln zł trafiło do żłobków.

Środki z KPO. Kolejne wnioski w wakacje

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w środę gościem audycji „Popołudniowy Gość Radia Zet". Pytana była m.in., kiedy środki z KPO trafią do Polski. – Będą w kwietniu. 15 grudnia złożyliśmy wniosek o płatność i ten wniosek idzie z maksymalną prędkością unijnych procedur. W kwietniu będą pieniądze z pierwszej płatności. To będzie ponad 6 mld euro – powiedziała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że obecnie „składamy rewizję KPO, tak by w sierpniu złożyć drugi i trzeci wniosek, aby kolejne środki trafiły do nas do końca roku”. W dalszej części audycji minister tłumaczyła, że rewizja „jest o tym, by to co tylko można przesunąć na późniejszy okres", bo jak przypomniała „mamy dwa lata opóźnienia".

