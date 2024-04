Jeden z prezydentów miast zarobił więcej niż Duda i Morawiecki. Odchodzi z urzędu

Samorządowcy muszą raz do roku składać oświadczenia majątkowe za poprzedni rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ich oświadczenia są jawne i muszą być opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odpowiedniego samorządu. Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie po raz ostatni zrobili to w maju 2023 roku. Dzięki temu możemy oszacować majątek prezydentów miasta, którzy w pierwszej turze wyborów zostali wybrani na drugą kadencję. Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym:

Dochody prezydentów miast. Jacek Majchrowski liderem

Krótko po publikacji oświadczeń serwis TVN24 zestawił ze sobą różne dane, które z nich wynikły. Dziennikarze zauważyli na przykład, że roczne dochody prezydentów 20 największych miast oraz miast wojewódzkich w 2022 roku z tytułu pełnienia stanowiska prezydenta wynosiły między 178,8 tys. zł (prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz) a 290,2 tys. zł brutto (prezydent Wrocławia Jacek Sutryk). Prezydenci Lublina Krzysztof Żuk i Zielonej Góry Jacek Kubicki nie wyszczególnili wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezydenta – podali tylko łączną kwotę rocznych dochodów brutto.

Rekordzistami pod względem wysokości dochodów z różnych tytułów byli w 2022 roku:

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa – 503 223,89 zł (pensja prezydenta, emerytura, wykłady);

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – 413 233,07 zł (pensja, wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radach nadzorczych dwóch spółek);

Krzysztof Żuk,prezydent Lublina – 400 806,95 zł (pensja, wykłady, umowy zlecenia i prawa autorskie);

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi – 388 406,33 zł (pensja, wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Europejskim Komitecie Regionów);

Michał Zaleski, prezydent Torunia – 378 779,90 zł (w tym emerytura).

Jacek Majchrowski w 2022 roku zarobił więcej niż prezydent RP Andrzej Duda, na którego konto wpłynęło 367 668,82 zł z pensji i oraz 86 tys. zł zadatku ze sprzedaży mieszkania. W sumie daje to Andrzejowi Dudzie 453 668,82 zł dochodu brutto. Oświadczenie majątkowe prezydenta RP jest publikowane na stronie Sądu Najwyższego. Prezydent Krakowa przeskoczył w dochodach również Mateusza Morawieckiego, który w 2022 roku zarobił blisko 285 tys. złotych. Do tej kwoty należy doliczyć ponad 45,7 tys. zł diety parlamentarnej. Premier otrzymał także zwrot nadpłaconych składek ZUS w wysokości ok. 17,7 tys. zł

