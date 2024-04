Majątek Aleksandry Dulkiewicz. Co posiada prezydent Gdańska?

W maju prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, podobnie jak inni samorządowcy, złożyła oświadczenie majątkowe za 2022 rok. W ciągu 12 miesięcy zarobiła ponad 336 tys. zł. To ponad 88 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Majątek Aleksandry Dulkiewicz

Do tego prezydent otrzymała ponad 16 tys. euro diet (ok. 75 tys. zł) z Europejskiego Komitetu Regionów.

Prezydent jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 63,6 m2 o wartości ok. 510 tys. złotych, a udział w lokalu Dulkiewicz otrzymała w darowiźnie.

Z oświadczenia majątkowego wynika również, że w 2022 roku zawarła umowę leasingu konsumenckiego samochodu Fiat 500 1,2 Lounge r. Suma rat do zapłaty do roku 2025 wynosi ok. 49,5 tys. zł. Aleksandra Dulkiewicz w 2022 roku posiadała akcje spółek giełdowych: JSW, KGHM, PKO BP, Energa łącznie wycenionych na 11,1 tys. zł. Z ich tytułu otrzymała 124,45 zł z dywidendy.

Prezydent w 2022 roku zaoszczędziła 141 tys. zł, ok. 300 euro oraz ok. 100 dolarów. Na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego zaoszczędziła ok. 35,8 tys. złotych i ok. 14 tys. złotych w PPK. Dulkiewicz ma polisę na życie na kwotę 500 tys. złotych.

Wybory samorządowe w Gdańsku

Aleksandra Dulkiewicz była od samego początku kampanii zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Czekamy na potwierdzenie, ale wyniki exit poll dają jej 62,3 proc. głosów. Tym samym w Gdańsku nie będzie drugiej tury wyborów.

Drugie miejsce w wyborach zajął polityk Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rakowski, który pełni funkcję pełnomocnika PiS w okręgu gdańskim. Uzyskał poparcie na poziomie 12,2 procent.





Na dalszych miejscach znaleźli się Andrzej Pecka (komitet Wspólna Gdańska Droga Polska 2050), który uzyskał 6,6 procent głosów, Adam Szczepański z poparciem na poziomie 5,2 procent, Artur Szostak (5 procent głosów), Mariusz Andrzejczak (4,8 proc. głosów) i Michał Urbaniak (3,9 proc.).

