Jest propozycja wyższych progów uprawniających do pomocy społecznej. Ustawę czeka unowocześnienie

Ustaw o pomocy społecznej obowiązuje od 20 lat. Rocznica jej wejścia w życie może być przyczyną do dyskusji o tym, jak pomoc społeczna ma wyglądać – tym bardziej że część regulacji przestała przystawać do rzeczywistości.

Ustawa o pomocy społecznej

Rzecznik Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej Michał Syska przyznał, że kierownictwo resortu chce wprowadzić obowiązkową coroczną aktualizację kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy. – Szczegółowe propozycje zmian opracuje zespół ekspercki – przekazał w poniedziałek rzecznik.

Zespół już się tworzy, a w jego skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych.

Obecnie aktualizacja jest przeprowadzana obowiązkowo raz na trzy lata.

– Przepisy pozwalają robić to częściej, ale jak pokazuje przykład poprzedniego rządu, nawet rekordowa inflacja nie skłoniła do skorzystania z tej możliwości. Dlatego obecne władze MRPiPS chcą wprowadzić obowiązkową coroczną aktualizację kryteriów – wyjaśnił Michał Syska.

Wyższe progi dochodowe do otrzymania pomocy

Rada Ministrów skierowała do Rady Dialogu Społecznego propozycję podniesienia progów dochodowych o 30 proc. (234 złote) dla osoby samotnie gospodarującej i o 37 proc. (223 złote) dla osoby w rodzinie.

– W obu przypadkach jest to wzrost przekraczający współczynnik inflacji za lata 2022-2024 (planowana inflacja między styczniem 2022 a grudniem 2024 wyniesie 29,06 proc.). Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł)– wskazał rzecznik resortu.

