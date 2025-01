Czy sklepy są otwarte 1 stycznia? Gdzie zrobię zakupy?

1 stycznia to dzień noworoczny, który dla wielu jest okazją do odpoczynku po sylwestrowych szaleństwach. Ale co zrobić, gdy tego dnia skończą się podstawowe produkty w domu?

Gdzie można zrobić zakupy? Przedstawiamy praktyczny przewodnik, uwzględniający otwarte sklepy, stacje benzynowe i alternatywy zakupowe. 1 stycznia. Czy sklepy są otwarte? Otóż nie. 1 stycznia w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz handlu, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta. Dotyczy to takich sieci jak: Biedronka

Lidl

Auchan

Carrefour

Dino

Netto

Kaufland

Polo Market

Stokrotka

Zakaz handlu obejmuje także mniejsze placówki, z wyjątkiem tych, w których właściciel sam stanie za ladą.

To ostatni moment, żeby skorzystać. Żabka kończy program lojalnościowy Sklepy, które mogą być otwarte Niektóre miejsca będą jednak dostępne dla klientów, zwłaszcza te wyłączone spod zakazu handlu. Oto lista możliwych opcji: a) Stacje benzynowe Stacje benzynowe to niezawodny wybór na dzień wolny od handlu. Oprócz paliwa oferują one podstawowe produkty spożywcze, napoje i przekąski. Popularne sieci, takie jak Orlen, BP czy Shell, będą otwarte przez całą dobę. b) Małe sklepy osiedlowe Sklepy osiedlowe, w których sprzedawcą jest właściciel, mogą funkcjonować 1 stycznia. Warto sprawdzić lokalne sklepy w swojej okolicy. c) Sieci franczyzowe Niektóre placówki należące do sieci takich jak Żabka czy Carrefour Express mogą być otwarte, jeśli pracują na zasadzie franczyzy. Godziny otwarcia są jednak uzależnione od decyzji właściciela. Alternatywy zakupowe a) Aplikacje z dostawą na żądanie Choć 1 stycznia ograniczenia dotyczą również dostawców, aplikacje takie jak Glovo czy Wolt mogą oferować ograniczoną liczbę produktów z lokalnych sklepów i restauracji. Warto sprawdzić ich dostępność w swojej okolicy. b) Zakupy online Jeśli potrzebujesz produktów, które nie muszą być dostarczone natychmiast, możesz skorzystać z zakupów online. Choć dostawy nie odbywają się 1 stycznia, możesz zamówić towary na następny dzień roboczy.