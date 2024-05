Czterodniowy tydzień pracy w Biedronce? „Jeśli ludzie będą jeść przez cztery dni w tygodniu”

Jarosław Sobczyk, członek zarządu właściciela sieci Biedronka, został zapytany przez serwis Business Insider o największe trudności, z jakimi mierzy się albo będzie się wkrótce mierzył handel w Polsce. Jego zdaniem nie są to ani wojny cenowe, ani niepewny los zakazu handlu w niedzielę czy zapowiedzi wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy, lecz coraz niższy przyrost demograficzny, który przekłada się na malejąca liczbę klientów i pracowników.

Czterodniowy tydzień pracy w Biedronce

– Demografia to wyzwanie strategiczne, z którym handel sam sobie nie poradzi, to wyzwanie, które stoi przed całym państwem – uważa Jarosław Sobczyk.

Rozmówca opowiedział o programach świadczeń dodatkowych, na które mogą liczyć zatrudnieni. Jego zdaniem to jeden z powodów, dla których firma nadal może wybierać spośród wielu kandydatów do pracy. Zdradził, że ponad 15 tys. pracowników pracuje dłużej niż 10 lat, jest też grono osób, które zatrudniło się 25 lat temu, gdy Biedronka weszła do Polski.

Jedno z pytań dotyczyło możliwości wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.

– Jak konsumenci będą jeść 4 dni w tygodniu, to my będziemy pracować 4 dni w tygodniu. Oczywiście żartuję, ale proszę pamiętać, my zaspokajamy bardzo podstawowe potrzeby konsumentów. Szpitale też nie pracują 4 dni w tygodniu. Nawet jeśli nie pracujemy w niedzielę, to za tym stoi machina logistyczna, która sprawia, że w poniedziałek rano w sklepie pojawią się świeże produkty. Są branże, w których czterodniowy tydzień pracy wydaje mi się być dosyć karkołomny. Przynajmniej na dziś. Dla nas najważniejsze jest to, czego chce konsument – powiedział.

