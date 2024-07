Polacy w gronie najlepszych na świecie. To prawdziwa inspiracja

„Trójka polskich studentów przed kilkoma minutami została zamieszczona na liście 50 najlepszych studentów świata wg Global Student Prize. Trójka! To pierwszy taki przypadek w historii. Z całej Europy wybrano łącznie tylko pięciu laureatów w tym trzech z Polski!” – ogłosił dr Maciej Kawecki, który w mediach społecznościowych promuje polskich naukowców.

Listę 50 najlepszych studentów ogłosiła Varkey Foundation, która jest, wraz z Chegg.org, organizatorem nagrody Global Student Prize. Nagrodzonymi Polakami są Martyna Łuszczek, Mikołaj Wolanin i Marcelina Maciąg.

Mikołaj Wolanin

Mikołaj Wolanin (ur. 2002 r.) jest prezesem Fundacji na rzecz Praw Ucznia, którą ufundował w 2019 r. na podstawie zezwolenia sądu rodzinnego. Potrzebował takiego zezwolenia, bo by wtedy niepełnoletni. Mikołaj to także przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, do której w zakończonym właśnie roku szkolnym zapisało się ponad 700 osób z całej Polski, reprezentant Fundacji w Child Rights Connect w Genewie — organizacji stanowiącej merytoryczne zaplecze dla Komitetu Praw Dziecka ONZ, jak również członek Zespołu ds. Praw i Obowiązków Ucznia przy MEN.



Mikołaj Wolanin jest też aktywny naukowo. Swój pierwszy artykuł napisał bowiem w I klasie liceum i został on opublikowany w renomowanym czasopiśmie „Palestra”. W trakcie drugiej klasy liceum napisał z kolei swoją pierwszą książkę — Prawa ucznia. Obecnie Mikołaj ma w swoim dorobku 14 publikacji naukowych, w tym 2 monografie. 22-latek studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim i prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Marcelina Maciąg

Marcelina Maciąg jest przewodniczącą młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i pomysłodawczynią akcji Niebieska Skrzyneczka. To element pomocy psychologicznej dla młodych osób.

– Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni, w której każdy uczeń może anonimowo wyrazić swoje obawy, problemy, prosić o pomoc lub wskazać, że ktoś potrzebuje takiej pomocy. Niebieskie Skrzyneczki zawieszane będą w szkołach, w bezpiecznym, w miarę możliwości odizolowanym miejscu, do których uczniowie będą mogli wrzucać anonimowe wiadomości z prośbą o wsparcie lub informacje o trudnych sytuacjach, z którymi zmagają się sami lub ich rówieśnicy – mówi o koordynowanym przez siebie projekcie Marcelina.

Niebieskie Skrzyneczki w swoim założeniu mają też pomóc szkolnym pedagogom, którzy po przeanalizowaniu wrzucanych do nich karteczek będą wiedzieli z jakimi problemami boryka się młodzież z ich szkół, będą trzymali rękę na pulsie i mieli możliwość szybkiej reakcji w razie sytuacji kryzysowych.

Kilka miesięcy temu studentka została Ambasadorką Młodego Pokolenia RP w kategorii „Lider Młodego Pokolenia”.

„To dla mnie ogromny zaszczyt zostać laureatką i otrzymać nagrodę z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Jest to nagroda, która podsumowuje moje zaangażowanie na rzecz młodzieży. Tylko w ubiegłym roku, organizowałam, współtworzyłam, uczestniczyłam i wspierałam ponad 60 inicjatyw młodzieży promując aktywizacje młodych, zdrowie psychiczne i życzliwość. Z ogromnym zaangażowaniem pracowałam także jako Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Już nie długo minie rok od momentu kiedy rozpoczęłam swoją kadencję w Sejmiku i kieruję pracą 51 radnych” – napisała w mediach społecznościowych po otrzymaniu nagrody.

Martyna Łuszczek

Martyna Łuszczek z Podkarpacia w marcu zeszłego roku znalazła się na liście „25 under 25” (dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych ludzi przed dwudziestym piątym rokiem życia) realizowanej przez Forbesa oraz McKinsey&Company. Była najmłodszą osobą w całym zestawieniu, które cieszy się zainteresowaniem na całym świecie.

20-letnia studentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie jest laureatką konkursu E(x)plory 2021; współtworzyła urządzenie do zbierania i utylizacji mikroplastików w akwenach wodnych. Wyróżniona przez fundację Perspektywy w rankingu TOP 100 Women in AI 2022. Autorka licznych publikacji naukowych na tematy ekonomiczne.

