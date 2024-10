Niemcy idą do sklepu i łapią się za głowę. Jest bardzo drogo

Na koniec sierpnia 2024 r. cena wyniosła aż 7.80 euro za kilogram. Biorąc pod uwagę aktualny kurs euro do złotówki (4.29 w dniu 11 października 2024 r.), mamy do czynienia z ceną 33.46 zł. To wyraźny wzrost rok do roku. Dokładnie o 77.3 proc.

Ceny masła w Niemczech biją rekordy

W Niemczech standardowe opakowanie masła (250 g) kosztuje obecnie 2.39 euro (10.25 zł), co przekroczyło dotychczasowy rekord z 2022 r. Głównymi przyczynami wzrostu są zmniejszone dostawy mleka od rolników oraz spadek zawartości tłuszczu w surowym mleku, co prowadzi do ograniczeń w produkcji masła.

Podaż masła coraz niższa. Czemu?

Spadek zawartości tłuszczu w mleku jest jednym z głównych powodów ograniczenia podaży masła. Produkcja sera, na którą obecnie kładzie się większy nacisk, również przyczynia się do mniejszej dostępności tłuszczu. W połączeniu z rosnącym popytem, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia, ceny masła gwałtownie rosną.

Import masła spada, popyt rośnie

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen masła jest spadający import oraz zwiększony międzynarodowy popyt na tłuszcze. Z kolei niższe ceny proszków mlecznych, wynikające ze słabego popytu na rynkach światowych, zachęcają przetwórców do produkcji serów, a nie masła.

Masło w Polsce też drożeje

W Polsce ceny masła rosną podobnie jak w innych krajach Europy. W lipcu 2023 r. kostka masła kosztowała 6.17 zł, ale już w sierpniu cena wzrosła do 7.08 zł. Prognozy wskazują, że przed świętami Bożego Narodzenia może dojść do poziomu 10 zł za kostkę. Na wzrost cen wpływają m.in. rosnące ceny mleka, na które negatywnie wpływają trudne warunki pogodowe, takie jak susza i wysokie temperatury, powodujące spadek wydajności produkcji mleka.

Według danych dlahandlu.pl, średnia cena kostki masła 200g w dniach 11 września – 11 października 2024 r. wyniosła 7.11 zł.

Przyszłość cen produktów mlecznych

Eksperci ostrzegają, że wzrost cen masła może przełożyć się także na inne produkty mleczne. Wysokie ceny mleka oraz priorytetyzowanie produkcji sera mogą wpłynąć na dalsze ograniczenia w dostawach masła, co prowadzi do dalszych wzrostów cen.

