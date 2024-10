Kierowcy się wściekną? Kontrowersyjny pomysł rządu

Któż z nas, mieszkając na budowanym lata temu osiedlu, nie irytował się, robiąc kilka kółek wokół bloków, bezskutecznie szukając miejsca do parkowania. Czasami upłynie kilka dobrych minut, nim uda nam się zaparkować nasz pojazd i to ledwo ledwo, mieszcząc się między innymi autami „na żyletki”. To problem ogólnopolski. Koalicyjny rząd planuje w tej kwestii nowe rozwiązania, które są dość kontrowersyjne, ale należy też wczytać się w dokładną argumentację

Zniesienie obowiązkowych miejsc parkingowych. Dlaczego?

Wszystko z powodu projektu zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Korekty prawne mają ułatwić inwestorom realizację projektów mieszkaniowych oraz dostosować przepisy do lokalnych potrzeb. W nowym projekcie specustawy zniesiono obowiązek budowy co najmniej 1.5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Zlikwidowany ma być także wymóg budowy liczby miejsc postojowych równej liczbie mieszkań w inwestycjach w obszarach śródmiejskich. Samorządy zyskają większą swobodę w ustalaniu liczby miejsc parkingowych, co pozwoli dostosować je do lokalnych potrzeb.

Powody zmian w prawie

W ocenie skutków regulacji podkreślono, że o zmiany wnioskowały zarówno gminy, jak i inwestorzy. Obecne przepisy ograniczały możliwość elastycznego dostosowania wskaźników do warunków lokalnych, co stanowiło barierę dla rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego.

Co jeszcze w projekcie ustawy?

Projekt ustawy obejmuje również zmiany mające na celu szybsze wsparcie finansowe dla podmiotów leczniczych na terenach powodziowych. Wprowadzono także przepisy, które umożliwią gminom poszkodowanym przez powódź skorzystanie z pełnego dofinansowania zadań własnych.

W obszarze edukacji przewidziano dodatkowe wsparcie dla studentów z terenów powodziowych, w tym zniesienie limitu zapomóg na rok akademicki 2024/2025. Projekt obejmuje także zwolnienie z opłat za zaświadczenia o niekaralności dla osób pomagających szkołom i placówkom dotkniętym powodzią.

Projekt wprowadza także uproszczenia w procesie oceny szkód i konserwacji zabytków uszkodzonych na skutek powodzi. Zostanie również utworzony Fundusz Odbudowy Systemów Informacyjnych, który wesprze odbudowę infrastruktury informacyjnej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.

Nowelizacja ustawy ma na celu nie tylko odbudowę terenów powodziowych, ale także wprowadzenie zmian w przepisach, które ułatwią inwestycje mieszkaniowe oraz poprawią efektywność działania służb na terenach dotkniętych skutkami katastrof naturalnych.