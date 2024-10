Śląsk po węglu. „Rozwiązań jest bardzo dużo, trzeba zacząć je wdrażać”

Podczas odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw dyskutowano m.in. o transformacji energetycznej i konieczności odejścia od wysokoemisyjnych źródeł energii. Na Śląsku to temat szczególnie ważny, bo region do tej pory opierał swoją gospodarkę przede wszystkim na wydobyciu węgla. – Rozwiązań jest bardzo dużo, trzeba zacząć je wdrażać – powiedział w wywiadzie dla Wprost.pl Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zielony Śląsk

Wśród rozwiązań, o których mówi prezydent Krupa, jest m.in. wykorzystanie naturalnego potencjału regionu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

– Energia ze źródeł konwencjonalnych się kończy i wszyscy bardzo dobrze o tym wiemy, musimy szukać czegoś, co będzie zmianą podejścia. Pamiętajmy o tym, że mamy kopalnie węgla kamiennego, które dziś są pozamykane, ale jest tam woda dołowa, która na 800 metrach pod ziemią ma temperaturę 20 stopni. To pokazuje, że można tę wodę wykorzystać choćby do zasilenia pomp ciepła. Rozwiązań jest bardzo dużo, nie tylko fotowoltaika, czy wiatraki, ale również inne, jak np. biogaz. Te elementy trzeba skomasować i wdrażać w życie – powiedział Marcin Krupa.

Śląski biznes

Podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich przedsiębiorstw dyskutowano także o potencjale gospodarczym firm z sektora MŚP, które w dużym stopniu odpowiadają za gospodarkę regionu śląskiego.

– W samych Katowicach mamy zarejestrowanych ponad 50 tys. podmiotów mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jakbyśmy policzyli średnio, że mamy dwa miejsca pracy w każdym takim biznesie, to wychodzi nam 100 tys. miejsc pracy generowanych przez samo to środowisko biznesowe. Jest to wielki potencjał i wielkie wspomaganie szeroko rozumianej gospodarki miejskiej. Dlatego bardzo się cieszę, że Europejski Kongres Małych i Średnich przedsiębiorstw odbywa się właśnie w katowicach – powiedział Marcin Krupa.