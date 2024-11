Przedsiębiorcze kobiety. „Biznes nie ma płci”

Według ostatnich danych kobiety prowadzą 32 proc. firm w Polsce. Panie wciąż są w gronie przedsiębiorców w mniejszości, jednak z roku na rok ta proporcja się zmienia. – 24 lata temu byłam w bardzo niewielkiej grupie przedsiębiorczych kobiet. Na różnych konferencjach było widać morze czarnych garniturów i jedna czerwona sukienka na tym tle. Ale widziałam, że jest to okres, w którym coraz więcej kobiet próbuje swoich sił Sama spotykam się z nimi na konferencjach męsko – damskich, bo zawsze mówię, że biznes nie ma płci. Ważna jest osobowość talent i pasja – powiedziała w wywiadzie dla Wprost.pl Beata Drzazga, przedsiębiorca i założycielka BetaMed S.A.

Szklane sufity

Jak mówi Beata Drzazga, przez ostatnie 20 lat zmieniła się nie tylko liczba kobiet, które chcą próbować swoich sił w biznesie i odnoszą sukcesy, ale i to, jak są traktowane.

– Wielu mężczyzn rozmawiało tylko ze sobą, witali się ze mną, ale myśleli, że jestem żoną któregoś z panów. Bardzo mnie to drażniło, ale się przyzwyczaiłam, opowiadałam o tym co robię. Później bardzo ładnie się zachowywali, dopingowali. Jest bardzo wielu panów z klasą, którzy prowadzą biznes – powiedziała.

– Cieszę się, że zmienia się to postrzeganie, które wywodzi się z czasów komuny, kiedy tylko panowie byli szefami. Wciąż gdzieniegdzie są jeszcze szklane sufity, ale w korporacjach, gdzie jest większość mężczyzn. Co ja wtedy mówię? Zmień pracę! Po co tracić czas na to, żeby przebijać ten sufit. Lepiej otworzyć firmę i samemu być szefem – dodała.

Biznes i filantropia

Oprócz działalności biznesowej Beata Drzazga znana jest także z filantropii. Niedawno uruchomiła swoją własną fundację, została też laureatką nagrody Top Charity 2024 i ambasadorką fundacji Śląskie Anioły.

– Biznesu i filantropii nie trzeba łączyć, po prostu ma się to w sobie. Jak nie miałam firmy, pomagałam ludziom, nawet mając ostatnią złotówkę. Tym bardziej dziś, kiedy prowadzę biznes. Pomagam różnym fundacjom, otworzyłam własną, Beata Drzazga Foundation, chociaż tak naprawdę pomagam z własnej kieszeni. Można się udzielać filantropijnie w wielu dziedzinach, łączy się to o tyle z biznesem, że mamy więcej środków, którymi możemy się dzielić – powiedziała.