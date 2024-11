Podatek od pobytu w zagranicznym hotelu? Nitras się wypowiedział

Dodatkowa opłata od turystów, którzy za pośrednictwem biur podróży rezerwują pobyt w zagranicznym hotelu? Minister sportu Sławomir Nitras dementuje.

– W ministerstwie nie ma takich pomysłów. Rzeczywiście, na jednym ze spotkań z branżą turystyczną pojawił się taki postulat ze strony przedstawicieli polskich hotelarzy, zwracających uwagę na to, że to się odbywa trochę ich kosztem, ale jak rozumiem, wartością największą jest to, żeby Polacy mieli wybór, czy chcą wypoczywać w kraju, czy za granicą. Ja oczywiście wszystkich bardzo serdecznie namawiam do odpoczynku w Polsce, ale tylko namawiam – dodał.

Skąd plotka o opłacie za pobyt w zagranicznym hotelu?

Przed weekendem pojawiły się doniesienia, jakoby rząd rozważał wprowadzenie dodatkowych opłat za pobyt w hotelach w Polsce. W efekcie dodatkowej opłaty krajowe noclegi stałyby się mniej konkurencyjne wobec zagranicznych, więc dla równowagi miał się pojawić pomysł, by dodatkową opłatę za rezerwację noclegu za granicą pobierały biura podróży. Propozycja kuriozalna, bo Polska stałaby się jedynym krajem na świecie, który pobiera opłatę za pobyt klientów w obiektach za granicą. Sławomir Nitras zapewnia, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

Skąd więc wzięła się ta plotka? Coś było na rzeczy, ale jeśli wierzyć ministrowi, była to tylko jedna z wielu propozycji, które padły na spotkaniu z branżą turystyczną. Jej przedstawiciele zgłaszają, że Polska powinna bardziej aktywnie promować się za granicą, ale brakuje pieniędzy na takie działania. Źródłem finansowania kampanii mogłaby być właśnie opłata nałożona na turystów.

Ministerstwo pracuje jednak nad innymi regulacjami, które mogłyby poprawić jakość usług turystycznych w naszym kraju. Na początku października Nitras spotkał się z przedstawicielami branży turystycznej oraz samorządowcami organizacji z okazji Światowego Dnia Turystyki. W trakcie spotkania dyskutowano o kierunkach rozwoju tej gałęzi gospodarki, która odpowiada już za 4 procent PKB.

Przy tej okazji Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiedziało planowane zmiany.

Polska turystyka rośnie. Minister zapowiada zmiany

Minister sportu i turystyki zapowiedział opracowanie strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Tłumaczył, że poszczególne regiony czy miasta mają bardzo dużo danych na temat odwiedzających je gości (np. skąd pochodzą), ale brakuje centralnej bazy z tymi analizami i danymi. Ważnym elementem planu dotyczącego polskiej turystyki mają być zmiany w najmie krótkoterminowym.

Minister zaznaczył, że turystyka jest ważna, ale trzeba chronić mieszkańców poszczególnych miejscowości przed jej konsekwencjami i wprowadzić ograniczenia w wynajmie krótkoterminowym lokali mieszkalnych.

