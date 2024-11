Mniej ograniczeń, więcej narzędzi. Zakończyło się Europejskie Forum MŚP

Tegoroczne Europejskie Forum Małcyh i Średnich Przedsiębiorstw zgromadziło blisko 10 tysięcy uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i online. Forum, organizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, przyciągnęło o ponad jedną trzecią więcej uczestników niż w roku poprzednim, co dowodzi znaczenia wydarzenia dla sektora biznesu MŚP.

„Chciałbym wyrazić ogromną radość, że możemy ponownie spotkać się w Katowicach, aby dyskutować o kluczowych kwestiach gospodarczych Polski, Europy i świata. Doskonale wiemy, jak wiele zawdzięczamy małym i średnim przedsiębiorcom – w samych Katowicach mamy ponad 50 tysięcy firm z sektora MŚP i mikro, które tworzą ponad 100 tysięcy miejsc pracy dzięki odważnym ludziom biznesu” – powiedział dr Marcin Krupa, prezydent Katowic, podczas sesji inauguracyjnej.

Apel o strategię dla sektora MŚP

Tomasz Zjawiony, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, podkreślił potrzebę stworzenia strategii dla rozwoju biznesu, której wdrożenie mogłoby wesprzeć setki tysięcy polskich firm.

„Dziś nie wystarczą kolejne regulacje. Potrzebujemy efektywnej współpracy z instytucjami regulacyjnymi, które nie tylko nakładają nowe ograniczenia, ale również oferują narzędzia, które pomogą przedsiębiorcom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata”, mówił Zjawiony, wskazując na konieczność zwiększenia współpracy między sektorem publicznym a przedsiębiorcami.

Edukacja jako klucz do innowacji i konkurencyjności

Transformacja energetyczna oraz rozwój innowacyjności były głównymi tematami poruszanymi podczas wielu paneli dyskusyjnych.

"Nie osiągniemy sukcesu bez nauki i innowacji. Jeżeli chcemy odgrywać znaczącą rolę na rynkach międzynarodowych, musimy być innowacyjni. Natomiast byśmy byli innowacyjni, musimy współpracować na styku biznesu i nauki" – zaznaczył w tym kontekście prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Powrót do lokalnych struktur produkcyjnych jako szansa dla Polski

Dr hab. Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mówił o globalnym trendzie polegającym na przywracaniu lokalnych struktur produkcyjnych, co jest efektem wyzwań gospodarczych wywołanych pandemią oraz konfliktem na Ukrainie.

„Obserwujemy zwrot ku lokalizacji kluczowych elementów przemysłu bliżej siebie – to trend, który może być szansą dla Polski” – podkreślał Żelazny, wskazując na potencjał Polski jako bazy przemysłowej dla międzynarodowych inwestorów, szczególnie w kontekście odbudowy Ukrainy.

Przyszłość rynku pracy po 20 latach członkostwa Polski w UE

W panelu „Nowe możliwości na rynku pracy 20 lat po przystąpieniu Polski do UE” Mario Nava, dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, poinformował, że polskie firmy stanowią aż 10 proc. europejskich beneficjentów funduszy na rozwój kompetencji pracowników. Prof. Jerzy Buzek dodał, że Polska przeszła transformację z kraju emigrantów na kraj imigrantów, co stawia nowe wyzwania przed rynkiem pracy.

– W Polsce obecnie jest pracy w brud. Brakuje pracowników przez co przedsiębiorcy się martwią. Odpowiedzią na to wyzwanie może być nie tylko sztuczna inteligencja, ale także polityka migracyjna, która jest bardzo związana z rynkiem pracy – powiedział były premier.

Znaczenie sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy

W kontekście roli sztucznej inteligencji na rynku pracy, Li Andersson z Parlamentu Europejskiego zauważyła, że to sposób wykorzystania technologii decyduje o jej wpływie. W dyskusji nad wdrożeniem AI do pracy wzięli udział m.in. dr Błażej Mądrzycki oraz Piotr Kamiński, którzy zgodzili się, że sztuczna inteligencja wspiera pracowników i może przeciwdziałać niedoborom na rynku pracy.

– Historia uczy nas, że żadna technologia nie jest zła albo dobra. To sposób w jaki jej używamy może być zły lub dobry. Dla przykładu: kopalnie były bardzo niebezpiecznymi i trudnymi miejscami pracy. Maszyny i technologia przejęły zadania, które stanowiły ryzyko dla ludzi. To samo jest dotyczy sztucznej inteligencji – ważne jest jak jej będziemy używać i jakie zasady ustalimy – mówiła Li Andersson.

Podpisane porozumienia

Kongres przyniósł dwa ważne porozumienia: współpracę przy zatrudnianiu uchodźców i migrantów, którą zadeklarowali m.in. przedstawiciel ONZ ds. Uchodźców oraz dyrektor Caritas Polska, oraz Memorandum of Understanding między Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach a Indyjską Organizacją Handlu Gospodarczego, które ma na celu zacieśnienie więzi gospodarczych Polski i Indii.

W uroczystości udział wzięli kluczowi przedstawiciele, w tym Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach i Wiceprezes KIG, Dr Asif Iqbal- Prezes IETO, Ms Krinal, specjalista ds. stosunków międzynarodowych na rynkach azjatyckich, Mr. Mohanlal- Counsellor (Commerce) & Head of Chancery, Embassy of India w Warszawie oraz Kinga Gajewska, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki oraz Przewodnicząca Polsko-Indyjskiego Parlamentarnego Zespołu Bilateralnego.

Drugi dzień Forum: innowacje dla miast przyszłości i zarządzanie danymi

Drugi dzień Europejskiego Forum MŚP koncentrował się na przyszłości miast i wyzwaniach związanych z technologią. Podczas panelu „Dlaczego miasto musi być smart, żeby być atrakcyjnym miejscem do życia i pracy?” podkreślano znaczenie współpracy między samorządami a sektorem prywatnym.

Ewa Lipka, wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zauważyła: „Bez współpracy samorządu i biznesu żadne miasto nie będzie smart”. Damian Kołakowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówił o roli miast w adaptacji do nowych standardów ekologicznych i technologicznych, które wpływają na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność dla inwestorów.

Nowoczesny marketing i cyfryzacja sektora MŚP

Paneliści na sesji „Marketing 2077, czyli porozmawiajmy o przyszłości” omawiali trendy marketingowe i ewolucję sponsoringu sportowego jako narzędzia marketingowego. Eksperci wskazali na rolę technologii w personalizacji treści i budowaniu interakcji z klientami, co może pomóc markom w zwiększeniu lojalności odbiorców. Dr inż. Artur Pollak, prezes zarządu APA Group, zachęcał MŚP do wykorzystywania sztucznej inteligencji w codziennych działaniach, podkreślając, że „to narzędzie, dzięki któremu możemy nie tylko poprawić efektywność naszej pracy, ale także skutecznie budować komfort i dobrostan”.

Europejskie Forum MŚP w Katowicach stanowiło wyjątkową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, a tegoroczna edycja potwierdziła, że MŚP są fundamentem gospodarki, który kształtuje innowacyjne rozwiązania i reaguje na zmiany rynkowe w dynamicznym tempie.

Hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Firm – „Shape the Future Now” – miało zmobilizować uczestników do aktywnego wpływania na przyszłość gospodarczą już dziś. Michał Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zauważył, że wobec szybkich zmian globalnych można by to przesłanie zinterpretować także jako „Shake the Future”. – „Wydaje się, że można powiedzieć również Shake the Future, ponieważ globalna gospodarka, zwłaszcza dzisiaj, nabrała zupełnie innego wymiaru” – zauważył. Dąbrowski podkreślił, że zmieniające się warunki na arenie międzynarodowej wymagają od firm i administracji lokalnych elastyczności oraz gotowości do szybkich reakcji.

Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi i członkini Europejskiego Komitetu Regionów, odniosła się do doświadczeń Łodzi, która po upadku przemysłu włókienniczego musiała zbudować nowe możliwości rozwoju dla młodych mieszkańców. – „Łódź po upadku przemysłu włókienniczego nie dawała żadnych perspektyw rozwojowych młodym ludziom. Dziś, dzięki podjętym wysiłkom, mamy dodatnie saldo migracyjne młodych” – powiedziała. Zdanowska podkreśliła, że transformacja miasta była możliwa dzięki długoterminowym zmianom, które przystosowały rynek pracy i system edukacji do współczesnych standardów, przyciągając młodych ludzi szukających miejsca do rozwoju zawodowego.

Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca, wyraził potrzebę stworzenia takich warunków, by młode talenty pozostawały w kraju. – „Naszym celem jest również stworzenie warunków, w których młodzi, utalentowani ludzie, zdobywający międzynarodowe sukcesy, chcieliby rozwijać swoje kariery w kraju” – zaznaczył, dodając, że inicjatywy takie jak Kongres mogą znacząco wspierać środowisko przyjazne rozwojowi polskich przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo i obronność jako fundament odporności państwa

Tematyka związana z bezpieczeństwem i obronnością, kluczowe zagadnienia na tegorocznym Kongresie, nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa zwrócił uwagę, że budowanie odporności państwa to znacznie więcej niż tylko działania militarne. – Do budowania odporności państwa potrzebne jest nie tylko wojsko, ale także zaangażowanie władz na wszystkich szczeblach, logistyka, infrastruktura i wiele innych czynników – stwierdził.

Saługa podkreślił, że tworzenie efektywnego systemu obronnego wymaga współpracy między różnymi poziomami administracji a społeczeństwem. – Musimy opracować przejrzysty, kompleksowy system, który pokaże, gdzie są magazyny i jakie zasoby są potrzebne w sytuacjach kryzysowych, zamiast kupować wodę i łopaty, których finalnie nie ma gdzie składować – wyjaśnił. Taka strategia zapobiegnie nieefektywnemu gospodarowaniu zasobami i pozwoli na sprawne działanie w obliczu nagłych zagrożeń.

Podsumowanie dyskusji o bezpieczeństwie pokazało, że budowanie odporności państwa to skomplikowany proces, który wymaga planowania i współpracy całego społeczeństwa.

