Zostały tylko dni na rozliczenie dopłat do energii. Sprawdź, co zrobić

Rolnicy, którzy korzystali z dopłat do energii, muszą do 28 lutego złożyć formularz do sprzedawcy prądu. W przeciwnym razie mogą zostać zobowiązani do zwrotu środków.

Rolnicy, którzy korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej, są zobowiązani do złożenia odpowiednich dokumentów. Wypełnienie i przesłanie formularza informacji o uzyskanej pomocy do swojego sprzedawcy energii elektrycznej jest warunkiem utrzymania dopłat. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia. Kto musi złożyć formularz? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiorcy energii, w tym rolnicy, którzy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. korzystali z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł/MWh, muszą przekazać formularz informacji o uzyskanej pomocy. Dokument należy dostarczyć do swojego dostawcy energii najpóźniej do 28 lutego 2025 r. Rolnicy, którzy skorzystali z dopłat, powinni również pamiętać o konieczności uwzględnienia pomocy de minimis. W sektorze rolnictwa jej limit wynosi 50 000 euro w ciągu trzech lat. Oznacza to, że podczas wypełniania formularza należy uwzględnić sumę wsparcia uzyskanego w latach 2022-2024, zgodnie z zaświadczeniami wydawanymi przez instytucje udzielające pomocy. Jakie gospodarstwa podlegają obowiązkowi? Przy składaniu dokumentacji rolnicy powinni określić status swojego gospodarstwa w zależności od liczby zatrudnionych pracowników oraz rocznego obrotu: Mikroprzedsiębiorstwa – mniej niż 10 pracowników, roczny obrót poniżej 2 mln euro,

– mniej niż 10 pracowników, roczny obrót poniżej 2 mln euro, Małe przedsiębiorstwa – do 50 pracowników, roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro,

– do 50 pracowników, roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro, Średnie przedsiębiorstwa – zatrudnienie poniżej 250 osób, roczny obrót do 50 mln euro lub bilans roczny do 43 mln euro. Co grozi za niedopełnienie obowiązku? Rolnicy, którzy nie złożą formularza w terminie, mogą zostać zobowiązani do zwrotu całej otrzymanej dopłaty. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto nie zwlekać i jak najszybciej przekazać dokumenty do dostawcy energii elektrycznej. Obowiązek wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o ograniczeniu cen energii oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 i 2024 roku (Dz.U. 2024 poz. 1622 z późn. zm.), a także z rozporządzenia Komisji UE 2024/3118 dotyczącego pomocy de minimis w sektorze rolnym. Czytaj też:

