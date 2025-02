Chaos wokół dopłat rolników. Tysiące osób bez środków

Jak podaje Tygodnik Poradnik Rolniczy, rolnicy czekają na dopłaty do wymiany dachów z azbestem, jednak okazuje się, że prawie połowa z nich nie otrzyma dofinansowania. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała, że z 92 tys. złożonych wniosków umowy podpisano jedynie z 51 tys. rolników. Ci, którzy nie znaleźli się na liście beneficjentów, mają coraz większe wątpliwości co do skuteczności programu.

Rolnicy czekają na pieniądze, ale środków brakuje

Dopłaty do wymiany dachów wzbudzają wśród rolników coraz większe kontrowersje. Jak podaje TPR, Wielu z nich nie otrzymało jeszcze informacji o przyznaniu wsparcia, mimo że wnioski składali ponad rok temu.

W ramach pierwszego naboru, który trwał od października do listopada 2022 roku, wpłynęło 47 tys. wniosków. W drugim naborze, przeprowadzonym między grudniem 2023 a styczniem 2024, zgłoszono kolejne 45,4 tys. wniosków. Łącznie w programie uczestniczyło ponad 92 tys. rolników. To wszystkie wnioski, jakie mieszczą się w aktualnym limicie. Jednak pieniądze otrzyma niewiele ponad połowa z nich.

– Warunki przyznania pomocy spełniło łącznie 51129 rolników, z którymi zawarto umowy o objęciu przedsięwzięć wsparciem finansowym – wyjaśniaTygodnikowi ARiMR.

– Pozostali rolnicy są na etapie realizacji inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych w gospodarstwach oraz ich rozliczania. Zgodnie z regulaminem wsparcie udzielane jest w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Przekazanie środków uzależnione jest zatem od terminu zakończenia realizacji przez beneficjentów przedsięwzięć oraz właściwego poinformowania o tym ARiMR. Wnioski o płatność rozpatrywane są na bieżąco w miarę ich składania przez wnioskodawców. Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosków o płatność, PFR dokonuje wypłaty środków na zlecenie ARiMR na wskazany przez beneficjentów rachunek bankowy – czytamy w komunikacie agencji.

Czy będą dodatkowe środki na dopłaty do dachów?

Rolnicy, którzy nie znaleźli się na liście beneficjentów, domagają się zwiększenia limitu środków, aby jak najwięcej osób mogło otrzymać wsparcie. Redakcja TPR zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem o możliwość dodatkowego finansowania. Resort na razie nie odpowiedział.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usunięcie azbestu z budynków rolniczych musi nastąpić do 2032 roku. Jednak w obliczu obecnych problemów z finansowaniem programu, wielu rolników obawia się, że nie zdąży z realizacją inwestycji na czas.

