Microsoft zainwestuje w Polsce miliardy. Znamy szczegóły

Microsoft planuje kolejną dużą inwestycję w Polsce. W poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z wiceprezesem firmy Bradem Smithem, który ogłosił, że amerykański gigant przeznaczy 2,8 miliarda złotych na rozwój infrastruktury chmurowej, sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa. To już drugie tego typu porozumienie polskiego rządu z globalnym koncernem technologicznym w ostatnich dniach – tydzień wcześniej współpracę z Polską ogłosił Google.

Nowa inwestycja Microsoftu obejmie rozbudowę istniejących centrów danych, a także wdrożenie bardziej zaawansowanych usług w ramach platformy Azure. Ma to umożliwić szybsze wprowadzanie rozwiązań z zakresu AI oraz chmury obliczeniowej. Smith podkreślił, że projekt ten to wyraz zaufania do Polski oraz jej roli w globalnej gospodarce cyfrowej.

– Ta inwestycja jest dowodem na naszą ogromną przyjaźń. Polska zawsze wspierała Microsoft i Microsoft będzie zawsze wspierał Polskę. Ta inwestycja to sygnał optymizmu – powiedział Brad Smith na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem polskiego rządu.

Premier Tusk zaznaczył, że inwestycja Microsoftu to nie tylko rozwój technologiczny kraju, ale również wsparcie dla polskich naukowców, start-upów i przedsiębiorstw. Zwrócił uwagę, że globalne koncerny technologiczne dostrzegają potencjał Polski, która w 2024 roku osiągnęła najwyższy wzrost gospodarczy w Europie.

– Te plany pokazują, że Polska jest dziś miejscem wartym inwestowania w tych trudnych, niestabilnych czasach – powiedział premier Donald Tusk.

Microsoft i cyberbezpieczeństwo Polski

Amerykański gigant zamierza również zaangażować się w zwiększenie cyberbezpieczeństwa kraju. Polska jest jednym z najczęściej atakowanych państw w Europie przez cyberprzestępców wspieranych przez obce rządy. Współpraca Microsoftu z Ministerstwem Obrony Narodowej ma na celu opracowanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony przed atakami hakerskimi, szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich.

Projekt ten obejmie wykorzystanie przełomowych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja oraz technologie kwantowe. Brad Smith podkreślił, że firma jest gotowa wesprzeć Polskę w budowaniu odporności cyfrowej i ochronie kluczowych systemów informatycznych.

Szkolenia i rozwój kompetencji w AI

Microsoft zapowiada również program edukacyjny, w ramach którego do końca 2025 roku przeszkoli milion Polaków w zakresie nowoczesnych technologii, w tym AI i cyberbezpieczeństwa. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim nauczyciele, informatycy oraz menedżerowie, którzy będą wykorzystywać te technologie w swoich branżach.

Firma podkreśla, że podobne inicjatywy prowadziła już wcześniej – w latach 2020-2023 przeszkolono 430 tysięcy osób. Dodatkowo Microsoft dostarcza polskim instytucjom edukacyjnym, muzeom i organizacjom non-profit oprogramowanie o wartości ponad 80 milionów dolarów.

