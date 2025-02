Nowe stawki dla byłych sołtysów. Sprawdź, ile wyniesie dodatek

Od 1 marca 2025 roku wzrośnie wysokość dodatku emerytalnego dla byłych sołtysów. Wprowadzony w połowie 2023 roku program Sołtys Plus zapewnia dodatkowe świadczenie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa i osiągnęły wiek emerytalny. Początkowo dodatek wynosił 300 zł miesięcznie, ale podlega waloryzacji.

Ile wyniesie podwyżka?

Pierwsza waloryzacja miała miejsce w 2024 roku, a kolejne zwiększenie świadczenia wejdzie w życie 1 marca 2025 roku. Kwota dodatku wzrośnie z 336,36 zł do 354,86 zł, co oznacza podwyżkę o 18,50 zł miesięcznie. Informację tę podał serwis prawo.pl.

Kto może otrzymać dodatek dla sołtysów?

Aby otrzymać świadczenie w ramach programu Sołtys Plus, należy spełnić określone wymagania:

Pełnienie funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje , przy czym łączny czas sprawowania urzędu musi wynosić minimum 8 lat .

, przy czym łączny czas sprawowania urzędu musi wynosić minimum . Osiągnięcie wieku emerytalnego , który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn .

, który wynosi . Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z pełnioną funkcją.

Problemy z kwalifikacją do świadczenia

Pomimo jasno określonych zasad, w praktyce nie obyło się bez problemów legislacyjnych. Według danych Dziennika Gazety Prawnej, 1185 osób nie otrzymało dodatku, mimo że spełniały ogólne warunki programu.

Jednym z najczęstszych powodów odmowy było niespełnienie wymogu 8 lat kadencji, mimo pełnienia funkcji sołtysa przez dwie pełne kadencje. Problem ten wynika z różnic w terminach wyborów – jeśli odbywały się one kilka dni przed upływem czterech lat, urzędowanie mogło trwać krócej niż wymagane 8 lat. W efekcie wielu sołtysów straciło prawo do dodatku z powodu zaledwie kilku dni różnicy.

Rząd podnosi dodatek emerytalny dla byłych sołtysów – od 1 marca 2025 roku jego wartość wzrośnie do 354,86 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny. Pomimo obowiązujących zasad, niektórzy byli sołtysi nie kwalifikują się do dodatku z powodu różnic w długości kadencji. Warto sprawdzić swoje uprawnienia i dowiedzieć się, czy przysługuje podwyższone świadczenie.

Czytaj też:

ZUS ogłasza nowy harmonogram. Sprawdź, kiedy otrzymasz 13. emeryturęCzytaj też:

Zusowskie absurdy składkowe. Ekspert: Potrzeba pilna reforma