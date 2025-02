Polska gospodarka przyspiesza. Są nowe dane GUS

„Wg wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (#PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2024 r. wzrósł realnie o 3,2 proc. r/r”. – podał w dzisiejszym poście w serwisie X Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rzeczywiście, z opublikowanego przez GUS „Wstępnego szacunku produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2024 r”., jasno wynika, że polska gospodarka nabiera tempa.

Gospodarka przyspiesza – PKB rośnie o 3,2 proc.

Według wstępnych danych GUS, produkt krajowy brutto w IV kwartale 2024 roku wzrósł realnie o 3,2 proc. rok do roku, co oznacza wyraźne przyspieszenie w porównaniu do wzrostu o 1,0 proc. w analogicznym kwartale 2023 roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem gospodarka wzrosła o 1,3 proc. (dane wyrównane sezonowo).

Głównym motorem wzrostu pozostał popyt krajowy, który zwiększył się o 4,8 proc. oraz ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego. Wzrost popytu krajowego był wynikiem wzrostu akumulacji brutto o 9,2 proc. oraz wzrostu spożycia ogółem o 3,3 proc. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,5 proc., nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 1,3 proc., a stopa inwestycji wyniosła 24,0 proc.

Mimo dobrych wyników krajowej konsumpcji i inwestycji, eksport netto ponownie miał negatywny wpływ na wzrost PKB, obniżając go o 1,3 punktu procentowego wobec –1,5 p. proc. w III kwartale 2024 roku.

„Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano, m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej” – czytam w raporcie GUS.

Banki komentują dane GUS

„Wzrost PKB w 4kw24 potwierdzony na 3,2 proc. r/r. Konsumpcja prywatna: 3,5 proc. r/r. Inwestycje: 1,3 proc. r/r. Eksport netto: -1,3 pkt. proc. Zmiana zapasów: +1,8 proc. pkt. proc. Wzrost aktywności konsumpcyjnej i nadal niskie inwestycje. Kontynuacja pogorszenia salda handlu zagranicznego” – czytamy w poście zamieszczonym w serwisie X przez ING Economics Poland.

„A tak wygląda struktura wzrostu: jest oczekiwane odbicie w konsumpcji (3,5 proc. r/r) oraz zalążek ożywienia inwestycji (1,3 proc. r/r). Wkład netto handlu zagranicznego i zapasów nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem” – pisze w poście w serwisie X mBank Research.

„W 2025 wzrost powinien przyspieszyć. Po odbudowie oszczędności wydatki konsumentów ruszą mocniej, a spadek stóp i nowe środki unijne mogą ożywić inwestycje i produkcję. Wysokie inwestycje publiczne nadal będą wsparciem. Przy (zbyt) mocnym złotym i rosnącym popycie wewnętrznym wkład eksportu netto pozostanie ograniczony. Czynnikiem ryzyka są ewentualne decyzje USA o nałożeniu ceł na UE” – podsumowuje wyniki w poście zamieszczonym w serwisie X PKO Research.

twitter

