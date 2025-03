Podnoszą wiek emerytalny. Praca nawet do 74. roku życia

Obecnie w Danii wiek emerytalny wynosi 67 lat, jednak planowane są dalsze zmiany, które wydłużą aktywność zawodową mieszkańców tego kraju. Jak podaje portal subiektywnieofinansach.pl, w planach jest podniesienie granicy wieku emerytalnego do 74 lat, co sprawi, że Dania stanie się jednym z państw o najdłuższym okresem aktywności zawodowej w Unii Europejskiej.

Jak wynika z danych Eurostatu, przeciętny Duńczyk spędza w pracy 41,3 roku swojego życia, co daje temu krajowi trzecie miejsce w Europie, zaraz po Holandii i Szwecji.

System dostosowany do demografii

W krajach należących do OECD wydatki związane z systemem emerytalnym wynoszą średnio 8% PKB, co stanowi około 18% całkowitych wydatków publicznych. W Polsce w 2024 roku na emerytury i renty przeznaczono 340 miliardów złotych, co odpowiadało 10,5% PKB.

Eksperci podkreślają, że podnoszenie wieku emerytalnego jest niezbędne, aby zapewnić stabilność finansową systemu i dostosować go do wzrostu długości życia. W Danii przyjęto założenie, że średni czas pobierania emerytury wyniesie około 14,5 roku, co oznacza, że wiek emerytalny będzie dostosowywany do wzrostu średniej długości życia obywateli.

Trzy filary duńskiego systemu emerytalnego

Dania dysponuje jednym z najlepiej funkcjonujących systemów emerytalnych, który opiera się na trzech filarach:

Państwowa emerytura (Folkepension) – podstawowe świadczenie dla obywateli, które wynosi 13 250 koron (7 630 zł) dla singla oraz 9 780 koron (5 630 zł) dla osób w związkach. Pracownicze fundusze emerytalne (ATP) – obowiązkowy system, do którego składki odprowadzają wszyscy Duńczycy powyżej 16. roku życia. Składka jest stała i zależy od liczby przepracowanych godzin, a większą część pokrywa pracodawca. Dodatkowe programy emerytalne zależne od dochodu – składki wynoszą od 12% do 18% wynagrodzenia brutto, a stopa zastąpienia dla osób o średnich zarobkach wynosi aż 86% brutto. Dla osób zarabiających mniej, stopa ta przekracza nawet 123% wynagrodzenia.

W przeciwieństwie do Polski, gdzie trzeci filar jest dobrowolny, w Danii jest on obowiązkowy, co pozwala na zgromadzenie dużych oszczędności emerytalnych.

Dania liderem oszczędności emerytalnych

Dania wyróżnia się najwyższym poziomem oszczędności emerytalnych względem PKB. Wskaźnik ten wynosi 209% PKB, co czyni go jednym z najwyższych na świecie.

Pomimo znacznych oszczędności i wysokiej stopy zastąpienia, wydatki na emerytury w Danii utrzymują się na średnim poziomie w krajach OECD, wynosząc 8% PKB. Dzięki temu system pozostaje stabilny i odporny na zmiany demograficzne.

Czytaj też:

Nowe prawo uderzy po kieszeniach. Sprawdź, na co szykować się w marcuCzytaj też:

Nawet 14 dni dodatkowego urlopu. W tych zawodach zyskasz więcej wolnego