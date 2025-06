Rząd uderza w krypto. Nowe prawo z surowymi karami

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokument ma na celu wdrożenie unijnych regulacji i wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących funkcjonowania sektora kryptowalut w Polsce.

Kryptowaluty pod kontrolą

Zgodnie z treścią projektu, za nadzór nad rynkiem kryptoaktywów odpowiadać będzie Komisja Nadzoru Finansowego. To ona ma kontrolować działania emitentów tokenów – zarówno tych powiązanych z aktywami, jak i elektronicznego pieniądza – oraz firm świadczących usługi w zakresie kryptoaktywów. Emitenci zostaną zobowiązani do dostarczania KNF informacji o prowadzonej działalności. Komisja będzie też miała prawo żądać dodatkowych danych niezbędnych do skutecznego sprawowania nadzoru.

Projekt przewiduje również przyznanie KNF narzędzi do przeciwdziałania nieprawidłowościom. W przypadku podejrzeń o naruszenia, organ będzie mógł zakazać rozpoczęcia oferty publicznej kryptoaktywów, wstrzymać jej przebieg lub nie dopuścić ich do obrotu. Dodatkowo, KNF uzyska kompetencje do nakładania sankcji – zarówno finansowych, jak i administracyjnych – wobec emitentów, oferujących oraz osób zawodowo uczestniczących w transakcjach kryptowalutowych.

Ochrona konsumentów

Projekt ustawy przewiduje także odpowiedzialność karną za poważne naruszenia prawa przy emisji tokenów czy świadczeniu usług w obszarze kryptoaktywów. W zależności od wagi czynu, sprawcom będą groziły grzywny, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zaproponowany poziom kar jest zgodny z innymi regulacjami rynku finansowego i ma służyć ochronie konsumentów oraz inwestorów.

Dodatkowo projekt ustawy zakłada wprowadzenie tajemnicy zawodowej w obszarze usług związanych z kryptoaktywami. Przewidziano katalog sytuacji, w których informacje objęte tajemnicą mogą być udostępniane określonym organom, a także wskazano przypadki, w których ich ujawnienie nie będzie naruszeniem przepisów.

